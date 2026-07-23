Maison Johan-Beetz : Action patrimoine demande au ministre de la Culture d’intervenir

Action patrimoine, un organisme œuvrant à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine bâti, demande au gouvernement d’intervenir afin d’assurer la préservation de la maison Johan-Beetz.

La semaine dernière une série de photos diffusées sur les réseaux sociaux a fait fortement réagir. Sur celles-ci, on y voit la maison Johan-Beetz, un des emblèmes touristiques de la Côte-Nord, qui est en mauvais état. On y constate que le mythique toit rouge vif et les bordures vertes font piètre figure, et il y a un trou dans la toiture par lequel l’eau pourrait s’infiltrer.

Action Patrimoine a transmis une lettre au ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe. Rappelant que le bâtiment est classé comme immeuble patrimonial tant pour son intérieur que pour son extérieur depuis 1979, l’organisme demande au ministre d’intervenir pour assurer la préservation de ce lieu situé dans la municipalité de Baie-Johan-Beetz.

« Nous vous demandons d’intervenir afin que la toiture soit réparée et que tout dommage causé par une éventuelle infiltration d’eau soit corrigé. Puisque le classement protège à la fois l’intérieur et l’extérieur du bâtiment, il est essentiel que son intégrité soit préservée », peut-on lire dans la missive.

Action patrimoine demande au ministre d’utiliser tous les recours prévus à la Loi sur le patrimoine culturel pour faire exécuter les travaux nécessaires.

« Action patrimoine vous appelle à utiliser ce pouvoir, ou toute autre mesure jugée appropriée, afin de mettre fin à la dégradation de la maison Johan-Beetz qui s’aggrave de jour en jour », écrit l’organisme.