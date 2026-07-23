La DÉrive | Du plaisir pour les petits et grands sur l’Île McCormick de Port-Cartier

Par Sylvain Turcotte 6:30 AM - 23 juillet 2026
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Parmi la panoplie d’activités proposées à la DÉrive sur l’Île McCormick de Port-Cartier le 25 juillet, des jeux gonflables. Photo Facebook Ville de Port-Cartier

L’Île McCormick de Port-Cartier sera animée ce samedi 25 juillet pour la 3e édition de la DÉrive. La journée, qui s’ouvrira dès 10h30, sera remplie d’activités pour tous.

La grande fête citoyenne estivale organisée par la Ville de Port-Cartier proposera différentes activités familiales, avec notamment du cirque et des spectacles musicaux.

C’est le spectacle du Cirque Kikasse, qui partira le bal à 10h30, avec acrobaties et cascades. Ceux et celles qui auront raté cette première prestation pourront se reprendre à 18h45. 

Dès 11h, jeux gonflables, maquillage, jeu d’évasion grandeur nature, création d’une œuvre géante collective, et espace détente, entre autres, animeront petits et grands.

Une zone sportive permettra de s’initier au soccer et au volleyball. 

En soirée, dès 19h30, place au spectacle country de Mountain Daisies avec sur scène Isabelle Boulay, Ludovick Bourgeois, Krystel Mongeau et Yoan Garneau. 

La DÉrive se terminera avec la prestation intimiste de Guillaume Lafond, en direct de sa caravane sur la scène nomade L’Escale.

Une zone gourmande permettra aux visiteurs de se régaler et de s’hydrater durant la fête avec la présence de foodtruck et autres concessions, en plus de microbrasseries. 

Les activités et spectacles de la journée sur l’Île McCormick sont présentés gratuitement. Il vous faut toutefois de l’argent (comptant) pour la zone gourmande. 

Pour la programmation détaillée : ICI

Sylvain Turcotte

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