Élections à Pessamit : cinq candidats au poste de chef 

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Par Roseline Pelletier 2:00 PM - 23 juillet 2026 Initiative de journalisme local
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Les nouveaux membres du Conseil des Innus de Pessamit seront bientôt élus par la communauté.  Photo courtoisie

Cinq candidats se présentent au poste de chef du Conseil des Innus de Pessamit. Il s’agit de Napess Shetiapan (Jérôme Charles St-Onge), Marielle Vachon, Robert St-Onge, Jérôme Bacon St-Onge et Tania Rock Picard. Ensuite, 25 candidatures ont été déposées pour les postes de conseillers. 

La journée de mise en candidature pour les élections à Pessamit a eu lieu le 21 juillet. Ce jour-là, les candidats qui souhaitaient se présenter à titre de conseiller ou de chef ont eu l’occasion de déposer leur nom. Les membres de la communauté de Pessamit auront jusqu’au 17 août pour faire leur choix.

La liste finale des candidats a été rendue publique le 21 juillet et elle est disponible sur le Facebook du Conseil des Innus de Pessamit. 

Pour aider les électeurs à faire leur choix, plusieurs candidats utilisent Facebook pour faire campagne, partager leurs idées et présenter leurs objectifs.

Pour être admissible, un candidat doit obligatoirement être appuyé par deux membres de la communauté. Ces personnes, désignées comme le proposeur et l’appuyeur, voient également leur nom figurer sur la liste des candidats.

Comme chaque année électorale, l’élection générale se tiendra le 17 août, à la salle Ka Mamuitunanut, à Pessamit. Le vote par anticipation se fera au même endroit le 8 août.

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Roseline Pelletier

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