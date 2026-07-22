Un Festif ! dans l’oreille: les recommandations de la rédaction

Nos journalistes aiment la musique ! Pour certains (salut Charles et Félix !),il s’agira d’une première présence au Festif ! Pour les autres, le rendez-vous est connu et attendu de pied ferme ! Les membres de l’équipe se relaieront tout au long de la fin de semaine pour assurer une couverture dynamique de l’événement de l’année dans Charlevoix (n’ayons pas peur des mots ! Qui d’autres peut se targuer de d’attirer 40 000 personnes sur 4 jours ?). Histoire de donner le ton et de vous donner une petite idée des allégeances musicales des jeunes et moins jeunes (salut Émélie) journalistes du Charlevoisien, voici les recommandations de chacun d’entre eux !

Les recommandations de Charles Dessureault

Dead Obies, jeudi 23 juillet, minuit, Pit à sable Electrolight

Cette formation de hip-hop phare des années 2010 s’est absentée des scènes depuis la sortie de leur dernier album DEAD (Doo Wop) sorti en 2019. Au grand plaisir d’une génération marquée par les succès de leur deuxième album Gesamtkunstwerk (Where They @, Explosif) de 2016, Dead Obies sort du silence cet été pour célébrer le 10e anniversaire de leur “ œuvre d’art totale ”.

Robert Robert, vendredi 24 juillet, 23 h 45, Scène Hydro-Québec

Robert Robert Gerardo Alcaine

Artiste d’électro-pop alternative de Montréal, Robert Robert vous fera assurément danser sur le parterre de la scène Hydro-Québec, en fin de soirée. Celui qui a lancé son troisième album, BOOST, en octobre dernier, promet une musique sensible, au “ cœur du chaos ” électronique.

Plomberie, dimanche 26 juillet, En route vers le Quai Bell, 10 h 30 à la halte routière et à 13 h 45 Chez Stan (Gratuit)

Plomberie Gabrielle Lapalme

Plomberie, un quatuor de cuivres et percussion sherbrookois, saura égayer votre dimanche avec ses compositions dansantes (et parfois improvisées) inspirées des brass bands de La Nouvelle-Orléans ou du hip-hop des années 1990.

Les recommandations de Jérôme Gagnon

JF Pauzé, samedi 25 juillet, 21 h 30, Place Desjardins

JF Pauzé Jocelyn Michel

Pour tous les grands fans des Cowboys, vous n’avez pas le choix (oui, oui, vous l’avez… mais vous comprenez). JF Pauzé ramène cette aura. À tel point qu’on a l’impression que Karl n’est jamais bien loin et qu’il veille sur le spectacle.

Son plus récent album, Les amours de seconde main, nous transporte dans cet univers, tout en baignant dans l’émotion de l’après-Karl Tremblay. Il s’agira de mon deuxième spectacle, et je suis plus qu’excité.

Gab Bouchard, vendredi 24 juillet, 1 h du matin (dans la nuit de vendredi à samedi), Scène SiriusXM

Gab Bouchard Ville de pluie

Gab Bouchard… quoi dire ? Il est définitivement dans ma palette. Ses textes bien écrits, son timbre unique et sa façon de raconter, le tout avec énormément de “ jam ”, en font un immense coup de cœur. Un artiste qu’on entendra assurément encore longtemps.

Get the shot, samedi 25 juillet, 19 h 30, Garage du Curé Lepointdevente.com & Exclaim (Gratuit)

Get the shot Courtoisie

Peut-être que les plus proches le savent, mais j’aime aussi le death metal. Get The Shot (un groupe d’ici) représente très bien ce répertoire depuis quelques années au Québec et ailleurs. En plus, le spectacle est gratuit pour les amateurs ! Vous me verrez assurément sur place… mais loin des mosh pits.

Les recommandations de Félix Côté

The Halluci Nation, jeudi 23 juillet, 21 h 30, Scène Chez Mag à la bétonnière

The Halluci Nation Courtoisie

Anciennement connu sous le nom A Tribe Called Red, The Halluci Nation est un collectif autochtone canadien qui fusionne musique électronique, house, hip-hop et rythmes traditionnels des Premières Nations. Une expérience aussi dansante qu’engagée, où les pow-wow rencontrent les sonorités électroniques contemporaines. Le groupe est reconnu internationalement pour son énergie sur scène et sa capacité à faire vibrer les foules tout en mettant en valeur les cultures autochtones. Pour les festivaliers qui recherchent un spectacle festif, original et porteur de sens, c’est un rendez-vous à ne pas manquer.

Les Louanges, samedi 25 juillet, minuit, Pit à sable Électrolight

Les Louanges billetterie

Derrière Les Louanges se cache Vincent Roberge, l’un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus créatifs de la scène québécoise actuelle. Son univers navigue entre la soul, le funk, le jazz et une pop raffinée, avec des textes intelligents et une musicalité remarquable. Sur scène, ses musiciens livrent des prestations précises, groovées et chaleureuses. Que l’on connaisse déjà ses albums ou non, Les Louanges offre un spectacle accessible qui séduit autant les mélomanes que ceux qui veulent simplement profiter d’un excellent concert. Il est avant tout une bête de scène.

Marie Céleste, dimanche 26 juillet, 12 h 45, Quai Bell (Gratuit)

Marie Céleste Pierre Manning

Marie Céleste est probablement l’une des belles découvertes de cette édition du Festif !. Le quintette refuse de s’enfermer dans un seul style et passe avec aisance du rock alternatif à l’électro, puis au folk, sans perdre son identité. Porté par deux voix complémentaires et une forte complicité entre les musiciens, le groupe propose un spectacle vivant, rempli d’humour, d’émotion et d’énergie. C’est le genre de formation qui surprend agréablement le public, même lorsqu’il ne la connaît pas avant le concert, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui aiment faire des découvertes musicales. Pour avoir grandi avec 4 des membres du groupes, je vous assure qu’ils seront votre agréable découverte qui clora votre 17e édition en beauté.

Les recommandations de Victor Carré

Vulgaires Machins, jeudi 23 juillet, 1 h (dans la nuit de jeudi à vendredi), Scène Hydro-Québec

Les Vulgaires machins Courtoisie

Que dire de ce groupe. En théorie — et je l’espère — ce sera la troisième fois que je vais voir la bande à Guillaume Beauregard depuis leur retour sur les planches, en 2019. On a retrouvé le bon vieux Vulgaires avec leurs deux derniers albums. Ils n’ont pas perdu leurs plumes afin de dénoncer la consommation, le capitalisme et le monde qui les entoure. Message à mes collègues : vendredi matin, il se peut que je rentre un peu plus tard au boulot !

Felix Cartal, samedi 25 juillet, 21 h 30, Scène Chez Mag à la bétonnière

Félix Cartal Courtoisie

Pour le disc-jockey que je suis à mes heures perdues, c’est LE spectacle que je ne veux pas manquer à la Scène Chez Mag à la bétonnière. Ce DJ et producteur est tout simplement devenu un incontournable de la scène électronique canadienne, avec ses succès Mine et Love Me. En prestation, il repousse les limites avec son house mélodique et énergique. Je vous invite d’ailleurs à voir son set qu’il a offert pour le (défunt) Festival Toboggan, perché dans les hauteurs du Château Frontenac de Québec. C’est une excellente prise de la part de l’équipe du Festif !

Les Soeurs Boulay et Elliot Maginot font quelque chose, samedi 25 juillet, 17 h, Scène Loto-Québec

On termine sur une note plus douce. J’ai récemment eu la chance de les voir en prestation du côté de la grange de l’Auberge La Fascine à L’Isle-aux-Coudres. Je suis garantie qu’ils charmeront le public par leur complicité, leurs harmoniques puissantes, ainsi que leur catalogue bien garni de succès. Ce sera assez magique du côté de la scène Loto-Québec !

Les recommandations d’Émélie Bernier

Natasha Kanapé Fontaine, dans le nuit de samedi 25 à dimanche 26 Juillet, 4 h 30 (du matin, oui !) Concert à l’aube GO CHARLEVOIX au Quai (Gratuit)

Il y a quelques années déjà, j’ai assisté à un concert de Natasha Kanapé Fontaine dans ma petite salle de spectacle préférée à Québec, le Petit Champlain… Une soirée cocon, douce comme le sable de Pessamit. Un voyage dans un Nitassinan poétique main dans la main avec cette femme à la fois fleuve et forêt, ardente défenderesse du Nitassinan de ses ancêtres. Il sera tôt ou tard, c’est selon, mais les oiseaux, le fleuve et le vent seront de la rencontre…Ça promet ! Couchez-vous tard ou levez-vous tôt, mais ne manquez pas ce moment-là.

Les Goules, vendredi 24 juillet, minuit, Pit à sable Electrolight

Les Goules Courtoisie

J’entretiens une relation amour-haine avec les shows au pit à sable… Versant amour? Primo, le décor, apocalyptique à souhait : on se croirait dans Mad Max ou dans quelque film dystopique trop tout… Deuxio, le bonheur : les bands qui y jouent ont toujours l’air de vivre le meilleur show de leur vie!

Versant haine? Dur, dur sur le FOMO, cette scène loin du cœur de l’action, de la bataille de fanfares et autres “surprises” surprenantes ou moins…

Mais les Goules? Que dire sinon que c’est à peu près le seul band punk rock que je peux écouter sans avoir le cerveau qui implose, peu importe le nombre de décibels? Ça bûche, c’est bon, c’est un must dans mon foyer depuis la petite enfance de mes jeunes adultes (à l’époque, ils ne saisissaient pas le sens de toutes les paroles, je le jure!)… C’est malheureusement “sold out”, mais bon! Je vous le recommande pareil! Ah!ah!

Violett Pi, jeudi 23 juillet, 19h30, Garage du Curé Lepointdevente.com & Exclaim! (Gratuit)

Violett Pi Courtoisie

Hey, la belle bibitte que voilà! Certains l’auront peut-être déjà vu performer en direct du balcon voisin de la scène du Garage du Curé il y a quelques années. Quoi qu’il en soit, une performance de Violett Pi vaut TOUJOURS le détour. C’est brut, ça bûche, c’est un uppercut de son propulsé par des paroles “songées”… Un oiseau rare.

Et une petite dernière “reco” pour la route…

Fulu Miziki, vendredi 24 juillet, 20h30 Scène MicroBrasserie Charlevoix (Gratuit)

Fulu Miziki Photo Vlad Braga

Parlant bibittes, voici un groupe “afrofuturiste” en provenance de la République démocratique du Congo qui peut fièrement se réclamer de l’épithète! La singularité de ce groupe? Costumes, masques et instruments sont conçus pour la plupart à partir de… déchets! Le nom du groupe signifie approximativement ” le son des poubelles” ou “musique à partir de déchets” en lingala, la langue maternelle de l’extravagante troupe. Et ça déménage! Alors, on danse?

Voilà nos recommandations, mais la première et la plus importante de toutes? Osez! Allez voir des spectacles dont vous n’êtes même pas capable de prononcer le nom! Sortez de vos profondes ornières creusées par les Spotify, Deezer ou Apple Music de ce monde! Faites le choix du dépaysement musical! Soyez Festif!