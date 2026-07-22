Simplification des évaluations environnementales : la Côte-Nord mitigée

L’entente de principe conclue le 20 juillet entre Québec et le Canada pourrait concrétiser le principe « un projet, une évaluation, une décision » en éliminant le double examen environnemental des grands projets. Les réactions du milieu nord-côtier sont mitigées.

La présidente par intérim de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord, Micheline Anctil, voit d’un bon œil ce changement.

« La nouvelle est accueillie favorablement par l’Assemblée. Depuis plusieurs années, les élus de la Côte-Nord réclament une simplification des procédures dans l’ensemble des domaines, afin de faciliter la réalisation des projets et de réduire la lourdeur administrative. Nous demeurons toutefois prudents, puisque la rigueur du processus d’évaluation environnementale devra être maintenue », commente-t-elle.

L’expert scientifique et biologiste affilié à ITUM, André Michel, est moins enthousiaste.

« Ça s’inscrit dans le contexte des accélérations du développement des grands projets du gouvernement Carney. Je pense qu’on perd un peu au change si c’est le Québec qui prend le leadership des évaluations, parce que le fédéral a une meilleure considération pour les enjeux qui touchent les communautés autochtones », indique-t-il.

L’environnement, toutefois, pourrait être le grand perdant selon le biologiste.

« C’est encore nous mettre des bâtons dans les roues, on a un mur de défense, mais on nous enlève plusieurs boucliers qui nous étaient propres. Encore une fois, on ignore les Premières Nations. Qui va défendre nos droits dans cette nouvelle façon de faire ? »

De son côté, Développement économique Sept-Îles n’a pas souhaité commenter l’entente.

Rappelons que l’entente de principe est soumise à une consultation du public et des membres des Premières Nations, qui disposent de 21 jours (date butoir 10 août) pour émettre leurs commentaires.

NDLR: nous avons tenté de rejoindre plusieurs intervenants de divers secteurs d’activités de la Côte-Nord, mais en raison des périodes de vacances, les réponses, à ce jour, ont tardé à venir.