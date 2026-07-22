1 200 volleyeurs attendus sur la plage de la rivière Moisie

La plage de la rivière Moisie sera envahie cette fin de semaine. Plus de 1 200 personnes y mettront les pieds pour la 43e édition du Volley-Soleil – Desjardins.

Ce sera une participation record pour ce deuxième tournoi de volleyball de plage de l’été sur ce site.

La marque des 265 équipes de l’édition 2026 est de loin reléguée aux oubliettes. Elles seront 309 cette fin de semaine, dont 100 en classe Récré B. C’est la première fois de l’histoire du Volley-Soleil que l’organisation atteint le plateau des 100 équipes pour une catégorie.

On parle ici de plus de 1 200 participants puisque chacune des formations, à l’oeuvre en préliminaire le samedi, pour quatre matchs, est assurée d’au moins un match en éliminatoires le dimanche.

Ça se jouera sur une quarantaine de terrains aménagés sur la plage de la rivière Moisie, soit 43 surfaces. L’organisation pourrait en monter deux de plus.

À l’instar de l’Omnium dans l’vent des 11 et 12 juillet, le Volley-Soleil a aussi son volet musical. Deevak ouvrira la soirée de vendredi, suivi d’Orchestre Tisonnier. Pour samedi, la première partie de P’tit Gros Bison sera assurée par Jay Dumais.

Québec Espoir

Il n’y a pas que sur la plage de la rivière Moisie qu’il y aura du volleyball de plage cette fin de semaine dans la région de Sept-Îles.

Pas moins de 61 équipes, soit 32 chez les filles U16 et 29 chez les gars U17, se disputeront la victoire sur les terrains de l’avenue Arnaud et ceux derrière l’école Manikoutai pour le Québec Espoir.

La Côte-Nord misera sur une équipe masculine avec le duo Nathan Gaudreau/Théo Monger et sur deux chez les filles avec Malorie Sénéchal/Mary-Lou Gauthier ainsi que le duo Alexe Langevin/Ève Robichaud.