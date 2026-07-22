1 200 volleyeurs attendus sur la plage de la rivière Moisie

Par Sylvain Turcotte 8:53 PM - 22 juillet 2026
Temps de lecture :

Plus de 1 200 adeptes de volleyball de plage sont attendus cette fin de semaine au Volley-Soleil. Photo Facebook Tournoi Volley-Soleil Desjardins

La plage de la rivière Moisie sera envahie cette fin de semaine. Plus de 1 200 personnes y mettront les pieds pour la 43e édition du Volley-Soleil – Desjardins.

Ce sera une participation record pour ce deuxième tournoi de volleyball de plage de l’été sur ce site.

La marque des 265 équipes de l’édition 2026 est de loin reléguée aux oubliettes. Elles seront 309 cette fin de semaine, dont 100 en classe Récré B. C’est la première fois de l’histoire du Volley-Soleil que l’organisation atteint le plateau des 100 équipes pour une catégorie. 

On parle ici de plus de 1 200 participants puisque chacune des formations, à l’oeuvre en préliminaire le samedi, pour quatre matchs, est assurée d’au moins un match en éliminatoires le dimanche.

Ça se jouera sur une quarantaine de terrains aménagés sur la plage de la rivière Moisie, soit 43 surfaces. L’organisation pourrait en monter deux de plus.

À l’instar de l’Omnium dans l’vent des 11 et 12 juillet, le Volley-Soleil a aussi son volet musical. Deevak ouvrira la soirée de vendredi, suivi d’Orchestre Tisonnier. Pour samedi, la première partie de P’tit Gros Bison sera assurée par Jay Dumais. 

Québec Espoir

Il n’y a pas que sur la plage de la rivière Moisie qu’il y aura du volleyball de plage cette fin de semaine dans la région de Sept-Îles. 

Pas moins de 61 équipes, soit 32 chez les filles U16 et 29 chez les gars U17, se disputeront la victoire sur les terrains de l’avenue Arnaud et ceux derrière l’école Manikoutai pour le Québec Espoir. 

La Côte-Nord misera sur une équipe masculine avec le duo Nathan Gaudreau/Théo Monger et sur deux chez les filles avec Malorie Sénéchal/Mary-Lou Gauthier ainsi que le duo Alexe Langevin/Ève Robichaud.

Sylvain Turcotte

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Faits divers

Les problèmes auditifs de Sylvain Daneault font avorter un procès 

Actualité Faits divers

Meurtre à Pointe-aux-Outardes : trois suspects, dont deux mineurs

Actualité Économie Politique Premières Nations

Sol Zanetti en visite sur la Côte-Nord

Emplois vedettes

Directeur(trice) de l’information

Journal Le Manic
Baie-Comeau
Consulter l'offre

UN/UNE JOURNALISTE

Journal Haute-Côte-Nord
Forestville
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Faits divers

Les problèmes auditifs de Sylvain Daneault font avorter un procès 

Consulter la nouvelle
Actualité Faits divers

Meurtre à Pointe-aux-Outardes : trois suspects, dont deux mineurs

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 22 juillet 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Et si le plus beau paysage de la Côte-Nord se cachait… sous la surface ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Quand la Côte-Nord danse !

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Oubliez les Caraïbes : entre le continent et l’horizon, les plus belles îles sont ici

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Et si les plus beaux trésors de la Côte-Nord se méritaient à quelques pas de marche ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Là où le sable rencontre l’infini, le temps ralentit enfin

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Et si l’été était fait pour prendre « un peu » de hauteur ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord