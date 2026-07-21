Une consultation publique à Anticosti pour le projet de navette interrives 

La population de l’île d’Anticosti est conviée à une consultation dans le cadre du projet de navette interrives reliant la Minganie, l’île d’Anticosti et la Gaspésie

L’événement qui se tiendra le 4 août, à 19 h, à salle communautaire du Centre d’accueil municipal, permettra d’entendre le point de vue des insulaires sur cette initiative. Il s’agira de la première fois depuis la relance du projet de navette interrives Minganie–Gaspésie via Anticosti, en 2022, que la population sera invitée à s’exprimer.

Cette consultation fait suite à la publication d’une étude sur les bénéfices économiques de la navette interrives, en janvier 2026. La mairesse d’Anticosti avait alors pris engagement que les citoyens seraient consultés avant d’entreprendre les prochaines étapes du projet.

« Les insulaires sont les premiers concernés par ce projet. Nous leur avons promis qu’ils seraient consultés avant d’aller plus loin. Il s’agit d’abord et avant tout d’une occasion de les écouter et de répondre à leurs questions. Leur point de vue sera au cœur de notre réflexion pour les prochaines étapes du projet », soutient la mairesse de L’Île-d’Anticosti, Hélène Boulanger.

De nombreux dignitaires seront également présents lors de la rencontre. Il y aura des représentants du Port de Havre-Saint-Pierre, porteur du dossier depuis sa relance en 2022, le maire de Baie-Johan-Beetz et préfet suppléant de la MRC de Minganie, Sébastien L’Écuyer, ainsi que le maire de Gaspé et préfet de la MRC de La Côte-de-Gaspé, Daniel Côté.

« Cette consultation donnera enfin aux insulaires l’occasion de s’exprimer sur une solution concrète pour mettre fin à leur isolement », affirme M. L’Écuyer.

Rappelons que selon une étude publiée en janvier dernier, le projet de navette fluviale reliant la Minganie et la Gaspésie via l’île d’Anticosti pourrait contribuer concrètement à l’essor économique et touristique de l’est du Québec. Il est évalué que le déficit annuel moyen anticipé de la navette s’élèverait à 6,7 millions de dollars pour les cinq premières années d’opération. En contrepartie, les retombées économiques annuelles sont estimées à plus de 12,5 millions de dollars, soit près du double du déficit.