Un meurtre survient à Pointe-aux-Outardes

Un meurtre est survenu à Pointe-aux-Outardes. Une personne est décédée à la suite de coups de feu, le 20 juillet au soir sur la rue Labrie, et trois suspects ont été arrêtés.

Ce sont les premières informations qui sont données par la Sûreté du Québec (SQ).

La sergente Kim Cormier de la SQ, raconte que les policiers ont été appelés à 22 h 15, par des citoyens ayant entendu des coups de feu.

Elle mentionne que sur les lieux de l’incident, les policiers ont découvert une personne inanimée. Après les gestes de premiers secours appliqués, la victime a été transportée à l’hôpital, où son décès a été confirmé.

La SQ affirme que trois individus sont suspectés en lien avec cet événement. Ils sont présentement détenus et comparaîtront au Palais de Justice de Baie-Comeau. Parmi eux, un homme d’une vingtaine d’années a été intercepté près des lieux, confirme la sergente.

L’équipe des crimes contre la personne continue d’enquêter. Au moment d’écrire ces lignes, Kim Cormier ne dévoile aucun détail entourant ces événements.

Selon ce qu’on constate sur les lieux, les agents de police sont encore sur place et visitent les maisons avoisinantes.