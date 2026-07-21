Résidence Vents et marées : « Encore une autre claque dans la face »

Avatar photo
Par Nadia Dorval 2:57 PM - 21 juillet 2026
Temps de lecture :

Des résidents lors de la reprise du service de deux repas par jour le 26 juin. Photo Nadia Dorval

Les résidents de Vents et marées doivent composer une fois de plus avec une demande de modification à leur bail pour la prochaine année. Un nouvel avis de modification de leurs baux que leur a envoyé CODELO prévoit le retrait du service de deux repas par jour, à partir du 1er décembre 2026.

Depuis le 1er février, la quarantaine d’aînés de la résidence Vents et marées à Sept-Îles étaient dépourvus du service de cafétéria, auparavant inclus dans leur bail. Le 26 juin, suite à une décision interlocutoire du Tribunal administratif du logement (TAL), les résidents ont pu renouer avec les repas chaud servis dans leur cafétéria.

L’accalmie fut de courte durée. Trois semaines plus tard, le 16 juillet, les locataires de la résidence ont reçu un avis de renouvellement et de modification à leurs baux. Dans le document, on peut lire que CODELO a l’intention de « modifier une condition de votre bail par le retrait du service de repas deux fois par jour à compter du 1er décembre 2026 ». 

On y précise que les résidents ont 30 jours, selon la loi, pour contester l’avis. Si aucune réponse n’est donnée, le bail sera renouvelé aux conditions énoncées.

« C’est encore une autre claque dans la face. C’est une déprime psychologique. C’est encore ça », dit Ghislaine Langelier, porte-parole des locataires, qui soutient que les aînés encaissent durement l’avis envoyé par CODELO.

Un groupe d’enfants des aînés résidents tiendra prochainement une rencontre pour les supporter dans ce nouveau rebondissement. L’objectif sera de leur expliquer les options qui s’offrent à eux. 

Une rencontre publique pour informer et sensibiliser la population à la situation que vivent les aînés de la résidence devrait aussi avoir lieu. Une rencontre avec les élus municipaux a été demandée.

Le service de repas est maintenu assurément jusqu’au 2 septembre, date de la prochaine audience devant le TAL. Durant cette audience le juge rendra sa décision finale. Il déterminera les possibilités de poursuite ou d’arrêt du service de deux repas par jour inclus dans le bail.

« Il va vraiment falloir faire la démonstration que le service, il est essentiel dans un milieu comme ça. Ce que ça a mis en lumière, cette situation-là, c’est bien plus que juste la question de la cuisine. C’est tout le soin qu’on rend à ces personnes-là », dit Camille Chénard, fille d’une résidente.

Rentabilité

CODELO a déjà plaidé avoir des problèmes de rentabilité avec le service de cafétéria. L’organisme avait même fait valoir aux résidents et au TAL que si le service des repas n’était pas interrompu, la résidence pourrait littéralement fermer.

Dans sa décision interlocutoire du 12 mai, le juge avait souligné que « le fait que le locateur ait pu mentionner aux locataires que la résidence pourrait fermer si le service de repas devait être rétabli n’impressionne pas le Tribunal ». 

Il s’interrogeait aussi sur la gestion de Vents et marées. 

« La preuve ne démontre pas l’état des finances du locateur dans sa globalité. Un service peut être déficitaire, mais l’exploitation globale, non », est-il écrit. « La preuve démontre également que le locateur n’a pas augmenté les loyers d’année en année, de manière la plus efficiente et qu’il a exclu d’augmenter le coût des services de repas. Le Tribunal y voit prima facie un problème de mauvaise gestion au cours des années ».

La direction générale de CODELO et son président, Guy Berthe, n’ont pas donné suite à nos demandes d’entrevues. 

Vents et marées : le Tribunal ordonne la sauvegarde du service de cafétéria et soulève une mauvaise gestion

Reprise du service de repas à Vents et marées

Avatar photo

Nadia Dorval

Diplômée en Arts et technologies des médias, Nadia Dorval a été animatrice à la radio durant près de sept ans. Ses expériences en développement philanthropique... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Faits divers

151 km/h dans une zone de 90 km/h aux Bergeronnes

Actualité

Une consultation publique à Anticosti pour le projet de navette interrives 

Actualité

Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre : enfin, ils auront leurs chambres

Emplois vedettes

UN/UNE JOURNALISTE

Journal Haute-Côte-Nord
Forestville
Consulter l'offre

Directeur(trice) de l’information

Journal Le Manic
Baie-Comeau
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité
Actualité Faits divers

151 km/h dans une zone de 90 km/h aux Bergeronnes

Consulter la nouvelle
Actualité

Une consultation publique à Anticosti pour le projet de navette interrives 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 22 juillet 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Et si le plus beau paysage de la Côte-Nord se cachait… sous la surface ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Quand la Côte-Nord danse !

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Oubliez les Caraïbes : entre le continent et l’horizon, les plus belles îles sont ici

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Et si les plus beaux trésors de la Côte-Nord se méritaient à quelques pas de marche ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Là où le sable rencontre l’infini, le temps ralentit enfin

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Et si l’été était fait pour prendre « un peu » de hauteur ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord