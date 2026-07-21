Plusieurs accusations pèsent contre Samuel Cody Jourdain

Arrêté en avril 2025 comme un des suspects du meurtre de Jean-David Isme à Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, survenu deux mois plus tôt, à Montréal, Samuel Cody Jourdain de Uashat n’en a pas fini avec la justice.

D’ailleurs, ce dossier de meurtre au premier degré et complot pour lequel un quatrième individu a été appréhendé la semaine dernière revient en cour supérieure le 3 août « au stade de la gestion », a fait savoir le service des communications du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Samuel Cody Jourdain, 37 ans, fait aussi face à d’autres accusations, en lien avec des événements à l’endroit d’une femme âgée de 29 ans. En avril 2025, il aurait commis des méfaits sur des biens (moins de 5 000$) appartenant à cette personne. Il est aussi accusé de voies de fait graves, de voies de fait en utilisant une arme et de harcèlement contre la même personne.

En janvier 2026, alors qu’il était soumis à une ordonnance de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite, Samuel Cody Jourdain a de nouveau harcelé la plaignante.

Pour ces accusations, il est au rôle de la cour de Québec le 23 juillet.

La liste ne s’arrête pas là. Samuel Cody Jourdain a récidivé à la fin mai 2025, toujours à l’égard de la même victime, en lui proférant des menaces de mort et en communiquant avec elle, ce qui lui était interdit.

Ces deux nouveaux dossiers reviennent devant le tribunal du Palais de justice de Sept-Îles le 27 juillet.

Soulignons que l’homme de 37 ans avait également été impliqué dans une histoire de vol qualifié et de séquestration en juin 2018 à Sept-Îles.

Dossiers « coups de feu »

Parmi les nombreux dossiers qui occupent les avocats au Palais de justice de Sept-Îles, il y a ceux des individus impliqués dans les récents événements de coup de feu.

Marc-Antoine Monger, 55 ans, et Jérôme Lanteigne, 37 ans, arrêtés pour les coups de feu du 20 juin sur l’avenue Iberville à Sept-Îles, font présentement face à un chef d’accusation de tentative de meurtre en utilisant une arme à feu, et également d’avoir commis des voies de fait graves à l’endroit de deux individus, mettant leur vie en danger, en plus de se livrer à des voies de fait en portant ou en utilisant une arme contre les deux mêmes personnes et une autre.

Le dossier de Monger revient à la cour le 27 juillet. Il doit être représenté par Me Camille Bouchard Gosselin, après que Me Gerson Foisy JR ait demandé une requête pour cesser d’occuper.

Quant à Lanteigne, il doit se trouver un avocat. Son dossier revient au rôle le 3 août.

Les deux individus sont toujours détenus. Leur enquête pour remise en liberté n’a toujours pas été tenue.

Au IGA

Pour les coups de feu du 16 mai dernier dans le stationnement du IGA de Sept-Îles/Uashat, Jacky Vigneault devrait connaître la date de son enquête pour remise en liberté lors de sa prochaine comparution le 24 juillet.