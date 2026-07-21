Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre : enfin, ils auront leurs chambres

Derrière les nombreux retards et problèmes de construction de la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre, il y a des gens dans l’attente d’enfin avoir un chez-soi adapté et convivial.

Fernand Quessy, 82 ans, et Aimé Jomphe, 94 ans, sont deux résidents du foyer de Havre-Saint-Pierre. Depuis plusieurs années, ils attendent de pouvoir emménager dans leur nouvelle chambre à la maison des aînés. Ils seront d’ailleurs voisins au quatrième étage.

Cette longue attente aura toutefois entraîné des changements importants pour leur déménagement. C’est qu’initialement, ils devaient se rendre à la Maison des aînés avec leur conjointe respective. Malheureusement, autant M. Quessy que M. Jomphe ont perdu leur douce moitié, en début d’année 2026.

« Elles devaient venir avec nous à la Maison des aînés. C’était ce qui était planifié, mais les plans ont été coupés », affirme M. Jomphe. « On était censé être dans une chambre double avec nos conjointes », ajoute pour sa part M. Quessy.

Le foyer étant situé à proximité de la Maison des aînés, ils ont été témoins de toutes les avancées, mais aussi des retards. D’emblée, l’édifice aurait dû être prêt pour l’automne 2022. La découverte de vices de construction, notamment des infiltrations d’eau, aura causé de nombreux retards à l’échéancier initial et un changement d’entrepreneur général. Les résidents ont donc dû composer avec ces changements.

« C’était décourageant », lance M. Quessy.

Malgré tous les délais, les deux hommes ont bien hâte d’emménager dans l’édifice situé au 1015, promenade des Anciens.

« Ça va être mieux pour l’aménagement et l’ameublement. Il ne nous en reste pas long à vivre, mais au moins, ça va être agréable », dit avec humour Aimé Jomphe.

Selon Santé Côte-Nord, la Maison des aînés et maison alternative (MDA MA) de Havre-Saint-Pierre offrira un milieu de vie qui favorise les contacts humains, ainsi qu’un mode de vie actif, entre autres grâce à des aménagements intérieurs et extérieurs adaptés aux besoins des personnes hébergées et de leurs proches. Ces espaces ont par ailleurs été conçus de façon à intégrer les personnes proches aidantes au quotidien des résidentes et des résidents et à favoriser leurs interactions.

La Maison des aînés est située à proximité de l’eau. Les résidents auront l’une des plus belles vues à Havre-Saint-Pierre. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Aimé Jomphe et Fernand Quessy devront encore attendre quelques mois pour se diriger vers la maison des aînés. L’accueil des premiers résidents devrait avoir lieu à l’automne.

« On va tous célébrer Noël, ici, dans la maison des aînés », s’est engagé le président-directeur général de Santé Québec Côte-Nord, Jean-François Miron.

Inauguration

C’est le 16 juillet qu’une cérémonie d’inauguration a eu lieu pour la nouvelle Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre. L’entrepreneur a officiellement remis les clés du bâtiment à Santé Québec Côte-Nord début juillet.

Le ruban a été coupé afin de souligner l’inauguration des aînés de Havre-Saint-Pierre Photo Vincent Rioux-Berrouard

L’édifice comprendra 48 places pour la population de la région, soit 19 places pour les personnes aînées en perte d’autonomie, cinq pour les adultes en situation de handicap en raison d’une déficience physique, intellectuelle ou d’autisme et 24 autres qui sont exploitées par la Corporation des aînés de la Minganie, pour des personnes aînées autonomes et semi-autonomes.

« Les maisons des aînés, c’était un engagement de notre gouvernement pour offrir aux gens qui ont bâti le Québec qu’on a aujourd’hui un milieu de vie plus humain », a affirmé Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis et ministre des Ressources naturelles et de la Forêt.

Bill Noël, président de la Corporation des aînés de la Minganie était tout sourire lors de l’inauguration.

« On est vraiment dans le processus final pour l’intégration des résidents. Depuis 2022 que cela aurait dû être fait. On a attendu assez longtemps. [L’inauguration de la Maison des aînés] c’est la réalisation d’un rêve », dit-il.

Malgré la cérémonie d’inauguration, il reste des préparatifs avant d’accueillir la clientèle. Les équipes des services techniques de Santé Québec Côte-Nord sont actuellement en train d’activer les différents systèmes (salle mécanique, cuisine, climatisation, etc.). Il reste des travaux mineurs à faire par l’entrepreneur d’ici l’automne. L’aménagement de la cour intérieure et des travaux d’asphaltage seront faits aussi d’ici là.

Également, d’ici l’ouverture les postes de personnel clinique et paraclinique seront à combler. Il faudra également travailler au plan de déménagement qui aura lieu à l’automne 2026.

Initialement, le coût de la Maison des aînés était estimé à 56,6 M$. Il est possible que le montant soit plus élevé. Le montant final pourra être connu lorsque les procédures judiciaires en lien avec le premier entrepreneur seront conclues.