Délais en vue pour le chantier de l’aréna de Sept-Îles

Conrad-Parent n’a peut-être pas dit son dernier mot. À moins d’un miracle, l’objectif de commencer les activités de l’automne dans le nouvel aréna ne semble plus réaliste, à la lumière du dernier bilan de chantier.

« Est-ce qu’on va devoir la repartir [l’aréna Conrad-Parent] ? J’imagine que oui, parce qu’il y a des activités qui sont prévues. Et s’il y a des changements, par exemple, pour n’importe quelle raison, il y a un miracle, ou que l’entrepreneur est capable de devancer la mise en service du nouveau, tant mieux », a lancé en toute franchise le directeur de l’ingénierie de la Ville de Sept-Îles, Oussama Boulahia, rencontré, jeudi, par le Journal.

Il indique toutefois avoir toujours annoncé que les travaux devraient être complétés à l’automne 2026. « On est encore là ! »

Depuis le lancement du chantier, la Ville avait cependant espoir que les activités automnales de 2026 allaient pouvoir débuter dans le nouvel aréna.

À ce jour, du retard et les défis du chantier lui font toutefois dire que l’aréna Conrad-Parent pourrait devoir servir pour lancer les activités de la saison 2026-2027. Dans un scénario optimiste, une relocalisation des activités pour une semaine ou deux, ça aurait été viable, mais sacrifier un mois ou deux, « ce n’est pas une bonne idée ».

Les causes

Ce qui explique le retard, ce sont notamment les enjeux avec les conditions du dernier hiver.

« On commence à sentir les effets », indique Oussama Boulahia. « Que ce soit les conditions hivernales, la structure d’acier, il y a quand même des défis techniques et logistiques. Quand tu finis le rough et que tu commences dans le détail, tu commences à faire rentrer l’électromécanique, les tuyaux, l’électricité, ainsi de suite, il y a des défis. Donc, il y en a eu quand même pas mal qu’il fallait relever », dit-il.

Un délai de livraison occasionne également du retard dans l’échéancier planifié. Il s’agit d’une pièce d’équipement critique pour le fonctionnement de l’aréna, qui arrivera seulement au retour des vacances de la construction.

La dalle de béton pour l’éventuelle surface de la patinoire sera coulée en août. Photo courtoisie

« Il [l’équipement] va être mis en place aux alentours du 9-10 août. Et celui-là, il a un impact sur les travaux [à l’intérieur de la salle mécanique, pour le raccordement] », mentionne M. Boulahia. « Ce n’est pas parce qu’il a été commandé tard. Il est commandé depuis un méchant bout. Sauf qu’à un moment donné, on courait après le fournisseur pour avoir une date de mise en fabrication. Parce qu’il fallait se placer dans la liste d’attente. Donc, ça, ça nous a joué un tour. Mais l’entrepreneur, il fait ce qu’il peut. »

La coulée de la dalle qui devait se faire avant le congé des vacances de la construction est reportée vers la mi-août, tout comme les sièges qui devaient être installés durant le congé, étape qui ne se fera qu’en septembre.

Au final, le retard à rattraper est estimé à près de quatre semaines.

« Ce n’est pas un petit chantier de quelques millions », d’exprimer le directeur. Le projet du nouvel aréna se chiffre à 78 M$.

Il y aura beaucoup de fenestrations pour la façade qui donnera sur l’avenue Jolliet pour le nouvel aréna. Cette photo du 22 juin en est un aperçu. Photo courtoisie

À quand la démolition ?

Ce n’est pas avant la fin octobre, début novembre, que l’aréna Conrad-Parent devrait être démoli.

« L’aréna Conrad-Parent va rester debout jusqu’à ce que le nouveau soit fonctionnel, rodé », indique M. Boulahia. « Sept-Îles ne peut pas rouler avec juste un aréna. »

Bien qu’une démolition plus tôt aurait été espérée, le mur rideau sur la devanture du nouvel aréna donnant sur l’avenue Jolliet est toutefois posé.

L’aménagement paysager et le stationnement ne seront toutefois faits qu’en 2027, en raison de la période hivernale.

« Ça n’empêche pas que l’aréna va être fonctionnel et l’accès sécuritaire », dit-il.

Selon l’entente contractuelle, la démolition de l’aréna Conrad-Parent doit être complétée pour le 28 novembre, indique le directeur de l’ingénierie de la Ville de Sept-Îles

Dans les coûts

Du côté du montant pour les imprévus du projet, le budget de contingence « va bien », souligne M. Boulahia.

On parle de 6,7 % 1,2 % de plus qu’il y a trois mois.

« On est à peu près à 420 000 $ sur 6,2 millions, ce qui est quand même correct. C’est sûr qu’il va y en avoir d’autres. Mais on va être vraiment loin de l’enveloppe qui était prévue. Donc, ça, c’est la bonne nouvelle dans tout ça. »