Randonnée Vélo Santé Alcoa 2026 : Pessamit jouera un rôle important

Avatar photo
Par Roseline Pelletier 12:40 PM - 20 juillet 2026 Initiative de journalisme local
Temps de lecture :

Le thème de l’édition 2026 de Randonnée Vélo Santé Alcoa est Mamu, un mot innu-aimun qui signifie « ensemble ».  Photo courtoisie

Le Conseil des Innus de Pessamit assurera la présidence d’honneur de la 22édition de l’activité-bénéfice Randonnée Vélo Santé Alcoa, qui se tiendra du 28 au 30 août. 

Le Conseil des Innus de Pessamit s’implique depuis plusieurs années dans la mission de la Randonnée Vélo Santé Alcoa.

Cette année, toutefois, il sera représenté officiellement pour la première fois par deux cyclistes engagés de longue date, Marie-Claude Riverin et Yan Riverin.

« Mon mari, Yan, et moi avons comme rôle de représenter la Fondation. Nous voulons créer un pont entre les deux nations », explique Marie-Claude Riverin.

Le thème de l’édition 2026 de cet événement, qui se tient depuis 2004, est Mamu, un mot innu-aimun qui signifie « ensemble ».

À ce jour, 65 598,45 $ ont été amassés sur un objectif de 170 000 $.

Les fonds recueillis serviront à soutenir le développement de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan, qui contribue au financement de projets ainsi qu’à l’acquisition d’équipements médicaux pour les différentes installations du CISSS de la Côte-Nord.

La Fondation travaille également au développement de pratiques de sécurisation culturelle destinées aux membres des communautés innues de la Côte-Nord.

Yan Riverin prend part à cette activité de financement à titre de cycliste depuis près de 15 ans. Pour sa part, Marie-Claude Riverin pédale pour la cause depuis une dizaine d’années.

« Je trouve ça très important d’être présents pour démontrer notre résilience. En communauté, nous n’avons pas toujours accès à toutes les ressources pour favoriser un mode de vie actif et une bonne condition physique », ajoute Mme Riverin.

Depuis la création de l’événement, les retombées sont importantes.

« Depuis la première édition, les efforts des cyclistes, combinés à la générosité des citoyens et des entreprises d’ici, ont permis à notre Fondation de réaliser des projets totalisant plus de 2,6 millions de dollars, contribuant concrètement à l’accessibilité et à l’amélioration des soins offerts à la population de notre région », indique la Randonnée Vélo Santé Alcoa sur son site Web.

Les 106 cyclistes inscrits à la randonnée de 300 km devront solliciter des dons et amasser un minimum de 1 500 $ chacun.

Avatar photo

Roseline Pelletier

Initiative de journalisme local

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité

Ancien magasin général de Godbout : une fermeture sous fond de critiques

Actualité

Les Galets de Natashquan en sons et en lumières

Actualité Culturel

Près de 7 000 festivaliers au Vieux-Quai en Fête

Emplois vedettes

Conseiller·ère en solutions médias

Consulter l'offre

conseiller.ère en séjour (expert.e local.e)

Tourisme Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Ancien magasin général de Godbout : une fermeture sous fond de critiques

Consulter la nouvelle
Actualité

Les Galets de Natashquan en sons et en lumières

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 15 juillet 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Et si le plus beau paysage de la Côte-Nord se cachait… sous la surface ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Quand la Côte-Nord danse !

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Oubliez les Caraïbes : entre le continent et l’horizon, les plus belles îles sont ici

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Et si les plus beaux trésors de la Côte-Nord se méritaient à quelques pas de marche ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Là où le sable rencontre l’infini, le temps ralentit enfin

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Et si l’été était fait pour prendre « un peu » de hauteur ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord