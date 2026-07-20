Ancien magasin général de Godbout : une fermeture sous fond de critiques

Au même moment où la fermeture définitive de l’Ancien Magasin Général de Godbout était annoncée, Patrick Norman et Nathalie Lord dénonçaient publiquement le non-respect de leurs contrats par un organisateur de spectacle de la Côte-Nord, soit Production 1923, une boîte qui serait reliée à l’entreprise.

La propriétaire de l’établissement explique les raisons de la fermeture. Valérie Desbiens n’a pas voulu accorder d’entrevue, mais a répondu à quelques questions par courriel.

« La fermeture de l’Ancien Magasin Général de Godbout est une décision extrêmement difficile qui a été prise à la suite de circonstances qui ont rendu la poursuite de nos activités impossible », écrit la propriétaire Valérie Desbiens par courriel au Manic.

Sur Facebook, l’entreprise indique que des problèmes touchant les installations septiques et liés aux exigences du ministère de l’Environnement sont à l’origine de la décision.

Spectacles et critiques

L’Ancien Magasin Général de Godbout organisait des spectacles dans son resto-pub.

Des artistes ont déjà, dans le passé, par le biais de leurs réseaux sociaux, dévoilé que les contrats n’avaient pas été respectés, ou encore, que leur spectacle avait été annulé sans nouvelle. Des artistes comme Jean-Claude Gélinas, P’tit Gros Bison et Pépé et sa guitare ont émis des commentaires négatifs.

Valérie Desbiens ne réagit toutefois pas aux commentaires en lien avec l’organisation de spectacles. Elle ne commente pas non plus les spectacles organisés par Productions 1923, qui ont notamment fait l’objet de vives critiques par le chanteur Patrick Norman.

Sur ses réseaux sociaux, l’Ancien magasin général de Godbout faisait la promotion de spectacles prévus à l’extérieur de l’établissement qui étaient affichés comme présentés par une boîte de production événementielle, soit Productions 1923.

Au moment d’écrire ces lignes, Le Manic n’a pas réussi à rejoindre la personne derrière Productions 1923. Cette présumée entreprise n’est pas non plus enregistrée sur le Registraire des entreprises du Québec.

« En ce qui concerne Productions 1923, je ne suis pas la personne responsable de ce dossier, je ne suis donc pas en mesure de commenter ses activités ou ses projets », écrit Valérie Desbiens.

Patrick Norman

Parmi les spectacles à l’extérieur, et produits par Productions 1923, on y retrouve donc les spectacles de Patrick Norman et Nathalie Lord, qui devaient se tenir au Bistro La Marée Haute, à Baie-Comeau.

L’annonce de l’annulation de ces spectacles s’est fait la veille de la fermeture du commerce de Godbout. « Nous étions là juste pour le lieu de diffusion. […] Dans les dernières semaines, on était sans nouvelle de la personne responsable », commente d’abord le propriétaire du Bistro, Carl Beaulieu.

Selon ce que mentionne Carl Beaulieu en entrevue au Manic, la personne avec qui il faisait affaire était la même pour Productions 1923 et l’Ancien Magasin Général de Godbout.

Il explique que les discussions ont commencé au mois de mars. De mars à juin, Carl Beaulieu a eu quelques nouvelles avec l’organisateur sur la vente des billets. Toutefois, au moment de l’envoi de la première facture en juin, silence radio. Après un certain temps, il a contacté Patrick Norman et Nathalie Lord et ils ont décidé d’annuler l’événement. Les artistes étaient aussi sans nouvelle.

« Il y a de nouvelles personnes qui s’improvisent producteurs de spectacles, des diffuseurs. Il y a des gens à qui on ne devrait pas faire confiance, mais nous, on est basé sur la confiance », déplore Patrick Norman, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

« Des diffuseurs nous engagent pour faire des spectacles et qui, finalement, ne respectent pas l’entente. On devait faire un spectacle sur la Côte-Nord et on n’a plus de nouvelles du gars. Des billets sont vendus et c’est lui qui récupère l’argent », raconte à son tour Nathalie Lord.

Remboursement

La propriétaire de l’Ancien Magasin général de Godbout précise que tous ceux qui ont acheté des billets, pour tous les spectacles dans leur programmation, seront remboursés.

« On consacre énormément de temps à ce processus et nous tenons à ce que chaque détenteur de billet obtienne son remboursement », assure Valérie Desbiens.

« Malheureusement, le dernier coup dur que nous avons subi nous a laissés sans la capacité financière nécessaire pour aller de l’avant. Nous avons donc choisi d’annuler les spectacles plutôt que de prendre le risque de ne pas pouvoir respecter nos engagements », termine-t-elle.