Avertissement de pluie abondante en Minganie

Par Vincent Rioux-Berrouard 12:36 PM - 19 juillet 2026
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De la pluie forte est prévue en Minganie. Photo Pixabay

Un avertissement pour de fortes pluies pour une partie de la Minganie a été émis par Environnement Canada.

Plus précisément, cet avertissement touche le secteur entre Rivière-au-Tonnerre et Havre-Saint-Pierre, ainsi que l’île d’Anticosti.

De 10 à 20 millimètres supplémentaires de pluie sont prévus jusqu’à ce soir.

La présence d’orages pourrait augmenter localement les quantités de pluie attendues. Une accumulation d’eau est probable sur les routes et dans les basses terres. Une visibilité soudainement réduite par moments est à prévoir,  prévient Environnement Canada.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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