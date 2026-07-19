Avertissement de pluie abondante en Minganie

Un avertissement pour de fortes pluies pour une partie de la Minganie a été émis par Environnement Canada.

Plus précisément, cet avertissement touche le secteur entre Rivière-au-Tonnerre et Havre-Saint-Pierre, ainsi que l’île d’Anticosti.

De 10 à 20 millimètres supplémentaires de pluie sont prévus jusqu’à ce soir.

La présence d’orages pourrait augmenter localement les quantités de pluie attendues. Une accumulation d’eau est probable sur les routes et dans les basses terres. Une visibilité soudainement réduite par moments est à prévoir, prévient Environnement Canada.