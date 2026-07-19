2 M$ pour s’attaquer au crime organisé en milieu autochtone

Une entente de 2 M$ a été conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Québec afin de soutenir le projet d’Équipes mixtes d’enquête visant à contrer les activités criminelles organisées en milieu autochtone.

Certaines régions du Québec ont été ciblées pour cette aide, dont la Côte-Nord qui est le théâtre d’événements violents opposant des trafiquants de stupéfiants en quête de contrôle de territoires.

L’argent permettra d’accroître la collaboration entre la Sûreté du Québec (SQ) et les corps policiers autochtones (CPA), d’optimiser le partage de renseignement et de mener des enquêtes portant spécifiquement sur les activités criminelles organisées en milieu autochtone.

« Le trafic d’armes à feu et de stupéfiants, l’extorsion et le blanchiment d’argent ne connaissent pas les frontières territoriales ; nos réponses non plus. Avec cette entente, nous unissons les forces de la SQ, des corps de police autochtones et de nos partenaires fédéraux pour frapper directement là où ça compte. Je salue le travail des policiers autochtones qui connaissent leur territoire mieux que quiconque : cette collaboration renforcée est un pas de plus vers des communautés plus sûres », indique Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Le financement obtenu dans le cadre de cette entente couvre l’année 2026-2027 et provient du Programme de contribution pour combattre les crimes graves et le crime organisé de Sécurité publique Canada.

À noter qu’il y a déjà une équipe mixte d’enquête à Sept-Îles. Elle est composée d’agents de la Sûreté du Québec, de la Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam et de la Gendarmerie royale du Canada. Elle a pour mission de lutter activement contre le crime organisé et la violence armée.