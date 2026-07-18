Rires garantis avec la comédie J’ai mon voyage

À la barre de la troupe de théâtre La Patente, la metteuse en scène Marianne Deschênes réserve au public septilien des personnages colorés, des jeux de mots « à ne plus finir » et des quiproquos loufoques avec la pièce J’ai mon voyage.

Le personnage de Nathalie, interprété par Émilie Lavoie, convainc finalement son mari Christian (Jean-François Albert) de partir au Nouveau-Brunswick cet été. Tout se gâte lorsque Christian invite sa sœur jumelle et son beau-frère hypocondriaque à joindre le voyage. Les protagonistes se rendent vite compte que la préparation de leurs vacances peut causer bien des maux de tête.

« Nous avons choisi de jouer cette pièce, car nous l’avons trouvée très drôle », explique Marianne Deschênes. Elle trouve que le public peut facilement s’identifier aux personnages et que le thème léger convient parfaitement à l’ambiance décontractée qui est d’usage dans le théâtre d’été.

Une passion commune

La troupe de théâtre La Patente, dont les membres sont bénévoles, a été fondée en 1973. Bien que la troupe ait présenté des pièces de genres variés dans son histoire, elle se consacre exclusivement à la comédie depuis plusieurs années. La pièce J’ai mon voyage est la 92e production de la troupe.

La passion intarissable qu’ont les acteurs pour le théâtre les motive à se réunir plusieurs fois par semaine pour répéter. Le comédien Jean-François Albert, travailleur social à l’hôpital de Sept-Îles, ne compte pas les heures. Il gravite autour de la troupe de théâtre depuis une vingtaine d’années, ayant pris part à plusieurs productions.

Bien que la passion du théâtre soit partagée par l’ensemble de la troupe, il pense que les membres sont particulièrement attirés par l’esprit de groupe qui émane de cette activité. À l’approche de la première, il soutient que « tout le monde est fébrile, tout le monde a hâte ».

Marianne Deschênes s’enorgueillit d’avoir une excellente équipe de décors. Année après année, celle-ci travaille d’arrache-pied pour mettre au point une scène réaliste. Le comédien Jean-François Albert abonde en ce sens. Alors que la troupe en est à ses dernières répétitions et peaufine les détails, il soutient que le décor « fait vivre le texte et le jeu ».

Une formule cabaret

« Nous retournons aux sources du théâtre d’été », explique Marianne Deschênes. Cette dernière trouve que la formule cabaret, où le public peut réserver une table et apporter une bouteille de vin, se prête particulièrement bien à ce genre de pièce.

Mme Deschênes souligne que la formule a connu du succès dans les années précédentes. La proximité avec le public est particulièrement appréciée par les acteurs. La pièce J’ai mon voyage sera présentée chaque mardi et jeudi à 20 h au Centre socio-récréatif du 21 juillet au 20 août.