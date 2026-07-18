Chronique

Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Par Vincent Rioux-Berrouard 7:00 AM - 18 juillet 2026
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Les photos diffusées sur les réseaux sociaux récemment montrent la maison Johan Beetz dans un piètre état. Photo Olivier Côté-Tremblay

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Une nouvelle promenade pour Rivière-au-Tonnerre

Les travaux pour reconstruire la promenade à Rivière-au-Tonnerre et venir sécuriser le littoral dans ce secteur sont en cours depuis le début du mois de juin.

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Le Cégep de Sept-Îles projette un centre sportif communautaire

Le Cégep de Sept-Îles veut faire de son projet d’agrandissement de son bloc sportif un centre communautaire sportif. Un projet dans lequel s’inscrit aussi un pôle de développement régional en volleyball.

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La maison Johan Beetz : un emblème en décrépitude

Un des emblèmes touristiques de la Côte-Nord s’est révélé laissé à l’abandon dans une série de photos diffusées récemment sur les réseaux sociaux. Le mythique toit rouge vif et les bordures vertes de la maison Johan Beetz font piètre figure, usés par l’air salin et le vent du large. À un point tel que des citoyens, de leur propre initiative, documentent les dommages au bâtiment. 

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Violences armées : Sept-Îles envisage installer des caméras 

Touchée par les violences armées en lien avec le crime organisé, la Ville de Sept-Îles envisage l’installation de caméras dans des lieux publics. Le maire a récemment fait le point avec le ministre de la Sécurité intérieure, Ian Lafrenière.

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La Minganie a sa clinique dentaire publique

Les citoyens de la Minganie auront à nouveau accès à des services de soins buccodentaires avec l’ouverture de la nouvelle clinique dentaire publique de la Minganie, à Havre-Saint-Pierre.

La Minganie a sa clinique dentaire publique

L’AMIK relancera son camp d’été marin pour les jeunes autochtones de la Côte-Nord

Avec l’aide de la société d’État, l’AMIK pourra organiser un colloque sur les pêches autochtones et relancer l’organisation d’un camp d’été, dont la dernière édition a eu lieu en 2019.

L’AMIK relancera son camp d’été marin pour les jeunes autochtones de la Côte-Nord

34 ans à partager leur amour pour l’Archipel

Depuis 34 ans, Danielle Kavanagh et son mari Marius Vibert accueillent des visiteurs de partout dans le monde au sein de leur entreprise Les Maisonnettes des Îles à Longue-Pointe-de-Mingan.

34 ans à partager leur amour pour l’Archipel

Inauguration de la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre

Après des années d’attente, la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre a été officiellement inaugurée et les premiers résidents devraient être accueillis cet automne.

Inauguration de la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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