Un nouveau contrat de travail chez BioÉnergie Æ Côte-Nord à Port-Cartier

La vingtaine de travailleurs de l’usine de biocarburant BioÉnergie Æ Côte-Nord, à Port-Cartier, s’est dotée d’une nouvelle convention collective d’une durée de quatre ans.

Les travailleurs affiliés au Syndicat des Métallos ont ratifié le nouveau contrat de travail à 82 %.

L’entente comprend des hausses salariales totalisant 20 %, dont 11 % dès la première année. La prime de nuit passe de 0,75 $ à 2 $ l’heure. Des dispositions ont par ailleurs été introduites pour que les travailleurs issus d’autres usines du groupe Rémabec puissent conserver leur ancienneté pour le calcul des vacances, afin de faciliter la mobilité. Le contrat prévoit aussi une amélioration de la prévention dans l’usine avec l’augmentation des heures de libération pour le représentant à la santé et sécurité.

« Ça a été une belle négociation et c’est un bon contrat, à la satisfaction des membres. Nous sommes heureux d’avoir réussi à obtenir un tel contrat alors que l’industrie du bois traverse une période difficile. Ça montre que nous travaillons dans une industrie à valeur ajoutée qui constitue une voie d’avenir », constate le président de l’unité syndicale, Michel Lefrançois.

L’usine de BioÉnergie fabrique notamment de l’huile pyrolytique pour le secteur industriel, utilisée notamment à l’usine de bouletage de Port-Cartier (ArcelorMittal).

Pour le syndicat, cette entente démontre l’importance de miser sur la deuxième transformation et la transition écologique dans un contexte difficile pour l’industrie forestière.

« Ce vote vient conclure une belle négociation, avec un résultat très favorable, malgré un contexte économique difficile dans l’industrie forestière », souligne le représentant syndical des Métallos, Marc Tremblay.