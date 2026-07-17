Un nouveau contrat de travail chez BioÉnergie Æ Côte-Nord à Port-Cartier

Par Vincent Rioux-Berrouard 9:35 AM - 17 juillet 2026
Temps de lecture :

La vingtaine de métallos qui travaillent à l’usine de biocarburant BioÉnergie Æ Côte-Nord ont ratifié dans une proportion de 82 % un contrat de 4 ans. Photo Vincent Rioux-Berrouard

La vingtaine de travailleurs de l’usine de biocarburant BioÉnergie Æ Côte-Nord, à Port-Cartier, s’est dotée d’une nouvelle convention collective d’une durée de quatre ans.

Les travailleurs affiliés au Syndicat des Métallos ont ratifié le nouveau contrat de travail à 82 %.

L’entente comprend des hausses salariales totalisant 20 %, dont 11 % dès la première année. La prime de nuit passe de 0,75 $ à 2 $ l’heure. Des dispositions ont par ailleurs été introduites pour que les travailleurs issus d’autres usines du groupe Rémabec puissent conserver leur ancienneté pour le calcul des vacances, afin de faciliter la mobilité. Le contrat prévoit aussi une amélioration de la prévention dans l’usine avec l’augmentation des heures de libération pour le représentant à la santé et sécurité. 

« Ça a été une belle négociation et c’est un bon contrat, à la satisfaction des membres. Nous sommes heureux d’avoir réussi à obtenir un tel contrat alors que l’industrie du bois traverse une période difficile. Ça montre que nous travaillons dans une industrie à valeur ajoutée qui constitue une voie d’avenir », constate le président de l’unité syndicale, Michel Lefrançois. 

L’usine de BioÉnergie fabrique notamment de l’huile pyrolytique pour le secteur industriel, utilisée notamment à l’usine de bouletage de Port-Cartier (ArcelorMittal). 

Pour le syndicat, cette entente démontre l’importance de miser sur la deuxième transformation et la transition écologique dans un contexte difficile pour l’industrie forestière.

« Ce vote vient conclure une belle négociation, avec un résultat très favorable, malgré un contexte économique difficile dans l’industrie forestière », souligne le représentant syndical des Métallos, Marc Tremblay. 

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Actualité Économie Premières Nations

L’AMIK relancera son camp d’été marin pour les jeunes autochtones de la Côte-Nord

Actualité Élections Politique

Odette Lavigne se présentera pour le Parti québécois dans René-Lévesque 

Actualité Économie

Une approche innovante d’inspection sous-marine en milieu nordique

Emplois vedettes

Conseiller·ère en solutions médias

Consulter l'offre

Directeur(trice) de l’information

Journal Le Manic
Baie-Comeau
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Économie Premières Nations

L’AMIK relancera son camp d’été marin pour les jeunes autochtones de la Côte-Nord

Consulter la nouvelle
Actualité Élections Politique

Odette Lavigne se présentera pour le Parti québécois dans René-Lévesque 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 15 juillet 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Là où le sable rencontre l’infini, le temps ralentit enfin

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Et si l’été était fait pour prendre « un peu » de hauteur ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Quand les étoiles deviennent votre plafond : Oubliez la chambre 214

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Et si la plus belle des croisières était sur la Côte-Nord ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Ces portes secrètes qui racontent la Côte-Nord

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Et si le plus beau spectacle de l’été se jouait simplement au bout du quai ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord