Odette Lavigne se présentera pour le Parti québécois dans René-Lévesque 

La Baie-Comoise Odette Lavigne sera candidate à l’investiture pour le Parti québécois dans la circonscription de René-Lévesque.

Sa candidature sera présentée par le député de Matane-Matapédia-Mitis, Pascal Bérubé, lors d’une conférence de presse le 17 juillet en après-midi à Baie-Comeau.

Odette Lavigne a été impliquée dans la vie municipale à Baie-Comeau, en agissant comme conseillère entre 2023 et 2025.

Elle a aussi été directrice générale du Regroupement des CPE de la Côte-Nord.

Il s’agit de la première candidature dévoilée pour le Parti québécois dans René-Lévesque.