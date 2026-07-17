Marie-Mai se sent la bienvenue sur la Côte-Nord

Alors que l’heure de son concert au Vieux-Quai en Fête approche, Marie-Mai ne tarit pas d’éloges envers le public des régions québécoises. Habituée aux tournées nord-côtières, elle souhaite honorer l’amour que le public lui porte.

« Quand on vient [sur la Côte-Nord], on se sent comme la petite sœur ou la petite cousine », affirme l’artiste à la feuille de route exceptionnelle.

Elle s’enchante de croiser des gens à la familiarité instantanée, qui font peu de cas de son impressionnante récolte de disques platine.

« Les gens nous abordent comme monsieur et madame Tout-le-Monde, et ça fait du bien », explique-t-elle.

Lorsque Marie-Mai vient en tournée avec son groupe, elle n’a pas toujours le temps « de faire le tour de la ville », mais elle trouve que c’est « le contact avec les gens qui est marquant ».

L’artiste de 42 ans avoue qu’elle est un peu surprise du regain de popularité que ses anciens succès connaissent depuis l’été passé. Elle se demande si les réseaux sociaux comme TikTok pourraient expliquer ce second souffle.

« Je ne me suis jamais sentie aussi cool de chanter C.O.B.R.A. ! », ricane-t-elle.

Marie-Mai note que certains de ses fans ayant commencé à la suivre à 11 ans viennent voir son concert avec leurs enfants aujourd’hui. Cela contribue au fait que son groupe et elle ont l’impression qu’ils se renouvellent, même s’ils jouent les mêmes chansons.

« Ça donne le goût de se dépasser quand tu sens qu’il y a un buzz puis que les gens se déplacent en famille. C’est presque une responsabilité de leur faire passer une bonne soirée », précise-t-elle.

Contrairement à certains artistes, Marie-Mai n’éprouve aucun complexe vis-à-vis cet attachement du public pour ses plus vieilles chansons. Elle trouve tout à fait normal que ses admirateurs musicaux chérissent ses vieux hits, car elle partage le même sentiment pour ses groupes favoris.

Même si elle a la conviction que ses meilleures chansons en carrière sont à venir — elle prépare actuellement un album country — elle est bien consciente que ses chansons comme Mentir ou Emmène-moi ne seront probablement jamais détrônées dans le cœur de ses fans.

La carrière prolifique de Marie-Mai l’a peut-être menée à jouer 15 fois au Centre Bell, mais elle n’a jamais considéré cesser ses tournées en région. Elle trouve que sa musique se prête particulièrement bien à des événements comme le Vieux-Quai en Fête.

« Les gens viennent faire le party », dit-elle.

Dans les festivals de région, ils peuvent se permettre de danser et de bouger, ce qui n’est pas toujours le cas en salle.

Elle promet de donner, vendredi soir, la meilleure version de ses chansons, comme si c’était son premier spectacle.

« C’est le plus beau privilège d’avoir une carrière qui dure 25 ans », conclut-elle.