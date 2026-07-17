L’AMIK relancera son camp d’été marin pour les jeunes autochtones de la Côte-Nord

Avec l’aide de la société d’État, l’AMIK pourra organiser un colloque sur les pêches autochtones et relancer l’organisation d’un camp d’été, dont la dernière édition a eu lieu en 2019.

L’agence Mamu Innu Kakussesht (AMIK), basée à Sept-Îles, supporte les communautés innues de la Côte-Nord dans la gestion durable des ressources aquatiques et océaniques et le développement d’une économie de la pêche. Elle mettra en place deux nouvelles activités, grâce au soutien du Gouvernement du Québec.

À l’aide d’une subvention de 100 000 $ provenant du Fonds d’initiatives nordiques, administré par la Société du Plan Nord, l’agence tiendra le colloque Mamu Kakussesht, à Mani-utenam, du 17 au 19 novembre 2026. Sous le thème « Le territoire marin au cœur de nos décisions et de nos actions », l’événement vise à mettre en valeur l’apport des communautés autochtones dans l’industrie de la pêche et dans la protection et la conservation des milieux marins.

« Nous avons réalisé, l’automne passé, qu’il y a beaucoup de mécompréhension par rapport au système des pêches autochtones et à l’historique des pêches de la région », explique Marilou Vanier, directrice générale de l’AMIK.

« Le nom du colloque, Mamu Kakussesht, veut dire “ensemble les pêcheurs”. Donc, on invite toutes les parties prenantes des communautés côtières à être présentes. »

La directrice souhaite aussi réunir les centres de recherches et les associations de pêcheurs et provoquer un dialogue permettant la mise en place et l’adoption de pratiques durables. Organisé en collaboration avec l’Association de gestion halieutique autochtone Mi’gmaq et Wolastoqey, le colloque mettra de l’avant différents projets de conservation réalisés par les communautés et permettra des discussions en table ronde sur des enjeux importants de l’industrie, entre autres au sujet du braconnage.

L’événement sera aussi l’occasion pour l’AMIK de célébrer ses 20 ans.

Le retour du camp d’été Shipek mak Shipu

Avec encore une fois le support de la Société du Plan Nord via une autre subvention de 100 000 $ provenant aussi du fonds d’initiatives nordiques, l’AMIK organisera à nouveau un camp d’été pour les jeunes des communautés autochtones de la Côte-Nord.

« On veut ramener en force une initiative qui a déjà existé à l’AMIK, mais qui, malheureusement, s’est arrêté en 2020 à cause de la COVID », rappelle M. Vanier. « L’objectif du camp est de faire vivre aux jeunes des communautés des activités en lien avec le milieu maritime. On prévoit des sorties en mers, en bord de rivières, dans les marais salés, pour des activités ludiques de transmissions de connaissances du territoire. »

Le camp aura une formule nomade, et l’équipe d’animation se déplacera d’une communauté à l’autre pour permettre au plus de jeunes possible d’en profiter. Parmi les activités qui seront organisées, Mme Vanier souligne la plongée sous-marine, qui permettra de sensibiliser les jeunes innus aux beautés de l’environnement marin.

« Pour les jeunes allochtones qui aimeraient faire ce genre d’activité, une partie de ce que nous organisons pour le camp sera disponible en formule à la journée pour les touristes à l’Auberge du Havre-Saint-Pierre que l’AMIK a acquis récemment », souligne la directrice générale.

La première édition de la nouvelle mouture du camp Shipek mak Shipu se tiendra à l’été 2027.