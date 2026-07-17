Et si les plus beaux trésors de la Côte-Nord se méritaient à quelques pas de marche ?

Par Charlotte, votre humble narratrice (im)pertinente préférée

Mes très chers lecteurs,

Je vais vous faire une confidence : il existe deux catégories de paysages.

Il y a ceux qui s’offrent généreusement au premier regard. Ceux que l’on admire en descendant de la voiture, appareil photo en main, avant de repartir quelques minutes plus tard avec l’impression d’avoir tout vu.

Et puis il y a les autres.

Ceux qui nous demandent un petit effort. Une marche. Une excursion en bateau. Quelques gouttes de sueur. Bref, une légère négociation avec nos mollets avant de nous dévoiler toute leur splendeur.

Étrangement, ce sont presque toujours ces paysages-là qui finissent par nous marquer le plus.

Le canyon « Trait de scie », à Aguanish, appartient sans hésiter à cette deuxième catégorie.

Je dois d’ailleurs avouer que son nom m’a tout de suite intriguée. « Trait de scie »… On dirait presque le titre d’un vieux roman d’aventure ou le nom d’un personnage de bande dessinée. La réalité est pourtant beaucoup plus spectaculaire. Cette impressionnante crevasse naturelle, creusée au fil des millénaires dans le granit rose par la rivière Aguanish, est si étroite qu’elle donne réellement l’impression qu’une gigantesque scie est venue découper la roche avec une précision presque irréelle.

Comme quoi la nature possède parfois un sens de l’architecture que même les meilleurs ingénieurs pourraient lui envier.

Évidemment, Aguanish n’est pas exactement le voisin de palier de Baie-Comeau par exemple. C’est le genre de destination que l’on décide d’aller découvrir, pas celle sur laquelle on tombe par hasard en allant chercher du lait. Mais n’est-ce pas justement ce qui fait tout son charme ?

La Côte-Nord est immense. Immensément belle aussi. Et il est facile de passer plusieurs étés à revisiter nos endroits préférés sans jamais prendre le temps d’explorer les coins plus éloignés de notre propre région. Pourtant, chaque détour réserve son lot de surprises.

À Aguanish, l’aventure commence bien avant l’arrivée au canyon.

Des guides passionnés accueillent les visiteurs pour une excursion qui combine une balade en embarcation motorisée sur la rivière et une randonnée aménagée sur des trottoirs de bois. J’aime beaucoup cette idée de laisser le paysage se dévoiler progressivement. On ne découvre pas le canyon d’un seul coup. On s’en approche doucement, au rythme de la rivière, comme si la nature voulait faire durer le suspense.

Puis soudain, il apparaît.

Et je vous garantis que les photos, aussi belles soient-elles, ne réussissent jamais complètement à rendre justice à l’endroit.

La rivière semble littéralement disparaître entre deux immenses parois de granit. L’eau s’engouffre dans cette faille étroite avec une puissance impressionnante, sculptant au passage d’étonnantes cavités circulaires que l’on appelle les marmites géantes. Pendant des milliers d’années, les remous ont patiemment poli la roche, creusant ces gigantesques bols naturels avec une précision qui force l’admiration.

Devant un tel spectacle, on se sent soudainement très petit.

Et, étrangement, cela fait beaucoup de bien.

Nous passons tellement de temps à courir après les horaires, les notifications et les listes de choses à faire que se retrouver face à un paysage façonné depuis des millénaires remet agréablement les pendules à l’heure. Le canyon était là bien avant nous. Il sera encore là longtemps après notre passage. Notre seule mission consiste finalement à prendre le temps de le contempler.

Les amateurs de pêche connaissent d’ailleurs déjà très bien la rivière Aguanish. Réputée pour son saumon atlantique, elle attire chaque année des passionnés venus profiter de l’une des plus belles rivières de la région. Là encore, le spectacle ne se limite pas à la prise. Observer ces puissants poissons remonter le courant est déjà une expérience en soi.

Mais même sans canne à pêche, le secteur mérite largement le détour.

J’aime ces endroits qui nous obligent à ralentir. Qui nous rappellent que toutes les activités ne se vivent pas à pleine vitesse. Ici, on marche. On écoute le bruit de l’eau. On s’arrête régulièrement pour admirer le paysage ou prendre une photo qui, bien souvent, ne réussira jamais à capturer ce que nos yeux viennent de voir.

Et ce n’est pas grave.

Certaines merveilles sont faites pour être vécues plutôt que photographiées.

Au fond, cette excursion résume parfaitement ce que j’aime de la Côte-Nord. Une région où les plus beaux trésors se cachent parfois à plusieurs heures de route, au bout d’une rivière ou derrière un sentier. Une région qui récompense toujours ceux qui acceptent de sortir un peu des itinéraires les plus connus.

Alors cet été, si l’envie vous prend d’aller voir ce qui se cache un peu plus loin sur notre immense territoire, mettez le cap vers Aguanish. Vous y découvrirez un canyon spectaculaire, une rivière majestueuse et un paysage qui rappelle avec élégance que la nature demeure, encore aujourd’hui, la plus talentueuse des artistes.

Et entre nous, mes très chers lecteurs, je trouve qu’il est particulièrement rassurant de savoir qu’après tant de siècles, elle n’a toujours pas perdu la main.

Bien à vous,

Charlotte, qui est persuadée que les plus belles aventures commencent souvent au moment précis où l’on accepte de sortir de son chemin habituel… et de faire confiance à la rivière.