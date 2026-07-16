Yvan Pedneault est heureux de débarquer au Festival de la famille de Havre-Saint-Pierre 

Que ce soit dans son Sept-Îles natal ou ailleurs sur la côte, Yvan Pedneault est toujours heureux de revenir sur la Côte-Nord. Il y revient cette semaine pour fouler la scène du Festival de la famille, à Havre-Saint-Pierre.

Yvan Pedneault et ses comparses du spectacle Pour un instant, Renée Wilkin et Suzie Villeneuve, seront de la fête ce jeudi 16 juillet. Ils chanteront plusieurs medleys québécois des années 80, 90, du Offenbach, du Marjo, des Colocs, du Paul Piché, mais aussi quelques succès en anglais à la demande de l’organisation.

« On a fait ce spectacle à la Saint-Jean en Beauce et ça a super bien fonctionné », a mentionné le Septilien d’origine.

C’est par la voie des airs qu’Yvan Pedneault et ses acolytes se rendront en Minganie.

« On est gâtés. On va y aller en avion, aller-retour (…) On n’aura pas besoin de se claquer un treize heures de route, ce qui est moins tentant quand tu vas sur la Côte-Nord, malgré que moi, j’haïs pas ça. Quand tu grandis à Sept-Îles, aller à Québec, aller-retour en deux jours, y’a rien là, sauf que, pour bien des gens, tu sais, chauffer plus que trois heures en char, c’est un peu à la fin du monde », lance-t-il, lors de l’entrevue avec le Journal.

Le trio de chanteurs n’aura assurément donc pas à faire la file au bateau.

Le bonheur

Une visite dans la région fait toujours partie des « highlights » de l’été de Yvan Pedneault. « Il y as-tu des gens plus accueillants que les gens de la Côte-Nord, et les Cayens en font partie », souligne-t-il.

Il se souvient d’avoir été accueilli à bras ouverts à son dernier spectacle au Havre, et d’avoir mangé Chez Julie. Son enfance à y accompagner son père, qui était distributeur de chips, éveille également de bons moments, d’avoir déjeuné à telle place, dîner à telle place. Même routine pour le dessert.

« On avait nos spots. Des fois, j’ai la chance de refaire ça quand je repasse au Havre. (…) J’ai hâte d’aller sur la Côte-Nord, j’ai hâte d’aller voir les Cayens », dit-il. Quelques membres de sa famille pourraient être présents au Festival de la famille.

(Encore) Queen

Outre Pour un instant, il y aura beaucoup de Queen pour Yvan Pedneault dans les prochains mois. Il termine sa tournée de Rhapsody et il revisitera le répertoire du célèbre groupe britannique d’une autre façon avec un nouveau spectacle, l’Hommage Royal.

Le natif de Sept-Îles a dû peser sur l’accélérateur pour ce spectacle. Il le présentera pour une première fois le 15 août au Casino de Montréal.

« On voulait commencer ça en 2027, mais on a eu des opportunités qui se sont ouvertes. Quand tu as une salle de spectacle qui te dit » ouin, on a des disponibilités, as-tu un spectacle à nous offrir ? « Ok. Disons que ça nous a comme propulsés à enclencher les affaires », a-t-il mentionné.

Yvan Pedneault prépare aussi une suite au Britishow, l’Empire Musical, avec les mêmes acolytes que la première mouture, Renée Wilkin et Pascal Dufour.

Pas juste du Queen

« Chanter du Queen, c’est le fun. Ce n’est pas la seule affaire que je sais faire », dit-il. Il y a des spectacles corporatifs et d’autres projets.

« Mon été, il est pas mal réparti. Je ne fais pas un ou deux spectacles, j’en fais trois ou quatre avec des productions différentes. C’est moins occupé au niveau de la quantité des spectacles, mais c’est plus occupé au niveau de la quantité des productions ».

« Je travaille beaucoup parce que, justement, préparer l’Hommage Royal, c’est pas en restant assis sur le bord de la piscine que ça se prépare. J’ai beaucoup de travail à faire cet été, mais c’est pas nécessairement sur scène que ça se passe. »

Yvan Pedneault a aussi envie de présenter autre chose au public québécois, « pour qu’ils apprennent à découvrir l’artiste un peu plus complet que je suis ». Il aura éventuellement le temps de préparer un nouveau spectacle qu’il entend commencer à présenter en 2028.

Et ceux et celles qui iront voir le film Moana avec leurs enfants, film sorti en salle vendredi, pourront entendre Yvan Pedneault.

Et Pub Royal ?

Il y a aussi Pub Royal au calendrier d’Yvan Pedneault pour la fin août. Ce seront les dernières représentations de cette comédie musicale sur les Cowboys Fringants du 26 au 29 août à Trois-Rivières.

« Ils travaillent à développer un Pub Royal 2, mais on ne sait pas si ça va être 2028, 2029, on ne sait pas ça va être quand, puis on ne sait rien, dans le fond. À la fin, les personnages, on ne sait pas s’ils sont morts ou s’ils sont vivants. Je ne sais même pas si mon personnage (Normand) va revenir en Pub Royal 2 », de dire celui qui interprète Normand et qui chante notamment L’Amérique pleure.

Bref, Yvan Pedneault aura un été occupé.