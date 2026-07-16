Vieux-Quai en brun

Le Vieux-Quai en Fête poursuit ses efforts afin de réduire son empreinte environnementale. Récipiendaire du Prix Leadership environnemental, remporté au plus récent gala des entreprises Les Météores de la Chambre de commerce de Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam, l’organisation mets maintenant en place la cueillette du compost sur son site.

« Ce fut un honneur de gagner le Prix Leadership environnemental, surtout en raison des efforts qu’on fait année après année », explique Adam Girard, président du conseil d’administration du Vieux-Quai en Fête. « Cette année, on souhaite faire un pas de plus, justement avec l’implantation du compost. »

Plusieurs mesures déjà en place

Maxime Fortin, trésorier de l’événement et membre de son comité environnement, explique que la nouvelle initiative fait suite aux efforts déjà réalisés, entre autres en lien avec le gaspillage alimentaire.

« Nous nous assurons de réduire le gaspillage alimentaire : chaque année, la nourriture en surplus n’est pas jetée, mais bien donnée à des organismes qui en ont besoin », dit M. Fortin.

Le festival vise aussi déjà de diminuer l’utilisation du plastique à usage unique, les participants pouvant compter sur des stations de remplissage d’eau potable et des bouteilles réutilisables disponibles à faible coût. Ceux-ci peuvent aussi amener leurs propres contenants, à condition qu’ils soient vides au moment de passer la sécurité.

De plus, les boissons vendues sur le site seront servies en canettes recyclables, et le festival opère un système de consigne solidaire, en collaboration avec le Club Lions de Sept-Îles. Les revenus amassés provenant des contenants récupérés seront remis à l’Élyme des Sables.

Quant au compostage, l’organisation profitera de cette première expérience afin d’améliorer les processus par la suite.

« On va recueillir les données, analyser les résultats et améliorer nos façons de faire pour augmenter progressivement le volume de matières compostables qu’on va recueillir chaque année », souligne M. Fortin.

Il promet que la prochaine édition de l’événement mettra tout en place pour composter jusqu’aux déchets provenant des cuisines des restaurateurs et des food trucks.

L’événement encourage aussi le déplacement actif via l’espace vert Mon Vélo, où les festivaliers peuvent laisser leurs bécanes en toute sécurité.

« Nous avons aussi à cœur les commerces locaux », conclut Maxime Fortin. « Plus de 90 % des fournisseurs du festival sont locaux et nous sommes très fiers de ça. »