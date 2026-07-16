Quoi faire sur la Côte-Nord en fin de semaine?

Afin de vous aider à planifier votre week-end, voici quelques suggestions d’activités qui auront lieu dans les prochains jours sur la Côte-Nord.

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Sept-Îles

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32e édition du Vieux-Quai en fête

Du jeudi 16 au dimanche 19 juillet au parc du Vieux-Quai à Sept-Îles

Le festival propose trois soirées de spectacles en plein air. Jeudi, voyez le groupe nord-côtier Passeken, 2Frères et Loud, vendredi Alicia Moffet, Marie-Mai et XXSmile prendront d’assaut la scène du VQEF et samedi place à Guylaine Tanguay, Francis Degranpré et David Pineau.

Durant le jour, profitez de la zone familiale gratuitement. Maquillage, jeux géants, jeux gonflables, spectacle ambulant de K-Pop, ateliers d’art et party mousse sont à l’horaire.

Tous les détails de l’événement sont disponibles sur le site web de l’événement.

Deux 5 à 7 à La Compagnie

Vendredi 17 juillet à la microbrasserie La Compagnie à 17 h

DJ Ponik, alias Sébastien Beaulieu, animera en musique un 5 à 7 préfestival à la microbrasserie La Compagnie.

Samedi 18 juillet à la microbrasserie La Compagnie à 17 h

5 à 7 musical avec le groupe local We’re No Cowboys. Le groupe interprète des reprises de chansons country américaines bien connues.

5 à 7 festifs à la terrasse urbaine

Jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 juillet à 17 h à la terrasse urbaine

La Ville de Sept-Îles organise trois 5 à 7 festifs durant le 32e Vieux-Quai en fête. Le jeudi 16 juillet, voyez Jeffrey Bernier-Turbis, le vendredi placé au Duo improbable et finalement samedi assistez à la prestation de Fiano Allaire. Tous les artistes se produiront à la terrasse urbaine près des abris des artisans.

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Havre-Saint-Pierre

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28e édition du Festival de la famille de Havre-Saint-Pierre

Du mercredi 15 au dimanche 19 juillet à Havre-Saint-Pierre

La programmation musicale comprend entre autres des spectacles de Marc Dupré, du groupe du Nouveau-Brunswick, Beauxmont, d’Annie Blanchard et Maxime Landry pour Le Country de nos idoles ainsi que Matt Lang.

Le jour, profitez de plusieurs activités pour toute la famille comme des jeux gonflables, Défi -Évasion, tournoi de spikeball et de fer et course des couleurs.

Tous les détails sont disponibles sur le site web de l’événement.