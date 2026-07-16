Quoi faire sur la Côte-Nord en fin de semaine?
La 32e édition du Vieux-Quai en fête aura lieu du 16 au 19 juillet au parc du Vieux-Quai à Sept-Îles. Photo courtoisie
Afin de vous aider à planifier votre week-end, voici quelques suggestions d’activités qui auront lieu dans les prochains jours sur la Côte-Nord.
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Sept-Îles
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32e édition du Vieux-Quai en fête
Du jeudi 16 au dimanche 19 juillet au parc du Vieux-Quai à Sept-Îles
Le festival propose trois soirées de spectacles en plein air. Jeudi, voyez le groupe nord-côtier Passeken, 2Frères et Loud, vendredi Alicia Moffet, Marie-Mai et XXSmile prendront d’assaut la scène du VQEF et samedi place à Guylaine Tanguay, Francis Degranpré et David Pineau.
Durant le jour, profitez de la zone familiale gratuitement. Maquillage, jeux géants, jeux gonflables, spectacle ambulant de K-Pop, ateliers d’art et party mousse sont à l’horaire.
Tous les détails de l’événement sont disponibles sur le site web de l’événement.
Deux 5 à 7 à La Compagnie
Vendredi 17 juillet à la microbrasserie La Compagnie à 17 h
DJ Ponik, alias Sébastien Beaulieu, animera en musique un 5 à 7 préfestival à la microbrasserie La Compagnie.
Samedi 18 juillet à la microbrasserie La Compagnie à 17 h
5 à 7 musical avec le groupe local We’re No Cowboys. Le groupe interprète des reprises de chansons country américaines bien connues.
5 à 7 festifs à la terrasse urbaine
Jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 juillet à 17 h à la terrasse urbaine
La Ville de Sept-Îles organise trois 5 à 7 festifs durant le 32e Vieux-Quai en fête. Le jeudi 16 juillet, voyez Jeffrey Bernier-Turbis, le vendredi placé au Duo improbable et finalement samedi assistez à la prestation de Fiano Allaire. Tous les artistes se produiront à la terrasse urbaine près des abris des artisans.
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Havre-Saint-Pierre
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28e édition du Festival de la famille de Havre-Saint-Pierre
Du mercredi 15 au dimanche 19 juillet à Havre-Saint-Pierre
La programmation musicale comprend entre autres des spectacles de Marc Dupré, du groupe du Nouveau-Brunswick, Beauxmont, d’Annie Blanchard et Maxime Landry pour Le Country de nos idoles ainsi que Matt Lang.
Le jour, profitez de plusieurs activités pour toute la famille comme des jeux gonflables, Défi -Évasion, tournoi de spikeball et de fer et course des couleurs.
Tous les détails sont disponibles sur le site web de l’événement.
Yvan Pedneault est heureux de débarquer au Festival de la famille de Havre-Saint-Pierre
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