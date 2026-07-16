Lancement de la plateforme Amigo Express Côte-Nord

Le Collectif de développement social de la Côte-Nord en collaboration avec les tables locales des partenaires en développement social lance une toute nouvelle solution pour le covoiturage : la plateforme Amigo Express Côte-Nord.

Le projet émane de la collaboration entre les tables locales de partenaires en développement social de la Haute-Côte-Nord, Manicouagan, Sept Rivières, Minganie et de la Basse-Côte-Nord et le Collectif de développement social de la Côte-Nord. Ce que les organisations souhaitent c’est de faciliter les déplacements, en plus d’en réduire les coûts et de renforcer les liens entre les citoyens de la région.

Amigo Express Côte-Nord est une plateforme de mise en relation de conducteurs et passagers qui désirent faire du covoiturage pour de la longue distance. C’est également possible d’être mis en relation avec une personne pour des trajets locaux, par exemple pour se rendre au travail.

« Pour la Côte-Nord, ce sont des gens qui font des projets ponctuels. Exemple, entre Sept-Îles et Québec, ou Baie-Comeau et une autre ville. À ce moment-là, les conducteurs qui ont des places libres dans leur voiture peuvent tout simplement annoncer des places sur la plateforme. Et puis, les gens qui souhaitent voyager avec lui, ou avec elle, peuvent s’inscrire et réserver leur place », dit Marc-Olivier Vachon, directeur général d’Amigo Express.

C’est le conducteur qui choisit un lieu et une heure de rendez-vous qui est un lieu public facilement accessible. Le directeur général d’Amigo Express assure que tout est mis en œuvre pour que la plateforme soit un sécuritaire pour les usagers.

« C’est sécuritaire si on le compare à faire du pouce, si on veut. Si on le compare à des plateformes qui ne sont aucunement encadrées. Nous, les gens, on a leurs coordonnées, leurs numéros de téléphone sont vérifiés, on vérifie les permis de conduire également », dit M. Vachon.

En plus de ces vérifications, les passagers et les conducteurs peuvent s’évaluer entre eux. Parmi les critères d’évaluation, on retrouve le confort de la voiture, la sécurité, la courtoisie de la personne et la ponctualité.

L’avantage pour le conducteur est d’avoir un coup de main monétaire pour réduire les frais de transport. Le passager peut aussi voyager à peu de frais de façon simple et sécuritaire.

« On s’assure que les départs vont bien, que tout le monde est satisfait. On va sévir aussi à certains moments, lorsqu’il y a des choses qui ne correspondent pas à nos critères de qualité, soit sur la sécurité ou la ponctualité », dit Marc-Olivier Vachon.

Pour utiliser le service sur la Côte-Nord, il suffit de se rendre sur le site web d’Amigo Express Côte-Nord et de se créer un compte.