La Minganie a sa clinique dentaire publique

Les citoyens de la Minganie auront à nouveau accès à des services de soins buccodentaires avec l’ouverture de la nouvelle clinique dentaire publique de la Minganie, à Havre-Saint-Pierre.

C’est à l’automne 2022 que le gouvernement avait annoncé cette clinique. Depuis 2021, il n’y avait plus dentiste à Havre-Saint-Pierre.

Elle comprend quatre salles de traitement, une salle de radiographie, un grand laboratoire ainsi qu’une unité de retraitement des dispositifs médicaux consacrée au nettoyage et à la stérilisation des instruments.

Un investissement de total de 1 050 150 $ a été nécessaire par le gouvernement du Québec.

Cette nouvelle installation permet d’offrir une gamme complète de services dentaires de première ligne, incluant des services curatifs, comme la dentisterie opératoire (obturations), certains soins chirurgicaux ainsi que des services préventifs, comme les nettoyages dentaires.

Pour l’instant, des soins d’urgences sont offerts, mais la gamme de service devrait s’agrandir dans les prochains mois.

La clinique peut compter sur la présence d’un dentiste à temps plein, qui a choisi de venir s’établir en Minganie avec sa famille, ainsi que sur une assistante dentaire de la région et une agente administrative.

Cette nouvelle clinique viendra répondre à différents besoins, selon la députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, que ce soit en matière d’accès aux soins dentaires dans la région ou pour l’attractivité de la Minganie.

« Cela vient faciliter l’attraction et la rétention quand on est capable d’offrir des soins adéquats dans des installations au goût du jour », affirme Mme Champagne Jourdain.