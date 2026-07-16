La maison Johan Beetz : un emblème en décrépitude

Un des emblèmes touristiques de la Côte-Nord s’est révélé laissé à l’abandon dans une série de photos diffusées récemment sur les réseaux sociaux. Le mythique toit rouge vif et les bordures vertes de la maison Johan Beetz font piètre figure, usés par l’air salin et le vent du large. À un point tel que des citoyens, de leur propre initiative, documentent les dommages au bâtiment.

« Actuellement, quand on voit la détérioration, ça vient nous toucher profondément », lance l’autrice et citoyenne de la petite municipalité, Anne-Marie Tanguay. « C’est notre icône, notre emblème. C’est la maison qui représente le village, et c’est un devoir pour nous de la sauvegarder. »

Elle fait valoir que les habitants de la région considèrent qu’il faut absolument que la maison demeure dans les meilleures conditions possibles.

Pour le maire de Baie-Johan-Beetz, Sébastien l’Écuyer, l’immeuble est une part essentielle du patrimoine de ce petit village situé à 70 kilomètres de Havre-Saint-Pierre.

« La maison a été construite à la fin des années 1800 par un aristocrate belge, Joan Beetz, qui s’est établi ici en 1897. Vendue à des Américains en 1926, elle a ensuite été acquise par des pourvoyeurs qui l’ont opéré jusqu’en 2018. Depuis, elle appartient à un autre pourvoyeur, Les Caraïbes Nordiques », explique M. l’Écuyer. « Elle a été classée immeuble patrimonial, avec un classement exceptionnel tant pour l’intérieur que pour l’extérieur, par le gouvernement du Québec, en 1979. »

Posséder un bâtiment historique patrimonial représente pour les propriétaires des défis importants au niveau de l’entretien, surtout en région éloignée, souligne le maire l’Écuyer. Toutefois, il insiste sur les responsabilités inhérentes qui sont liées à l’acquisition de ce type d’immeuble, particulièrement dans le village où l’édifice est au centre de l’image de marque touristique.

« Le promoteur est venu, à l’époque, nous présenter un projet pour mettre en valeur des activités de développement récréotouristique, afin de promouvoir l’histoire et la symbolique de la maison Johan Beetz », poursuit M. l’Écuyer. « Il y avait des plans, mais c’était plutôt du rêve finalement. Je ne sais pas ce qui s’est passé depuis, mais s’ils ne sont pas capables de s’en occuper, il faut que l’entreprise vende et la laisse à quelqu’un qui pourra le faire. »

Les règles appelées à changer

La municipalité de Baie-Johan-Beetz confirme que l’entretien du célèbre bâtiment a été fait correctement par les anciens propriétaires, jusqu’à ce que l’entreprise les Caraïbes Nordiques prenne possession des lieux.

Un trou est même visible sur le toit de la maison. Photo Olivier Côté-Tremblay

La municipalité se dote en ce moment d’une règlementation sur l’entretien et l’occupation des bâtiments.

« Une fois la réglementation en place, on pourra donner des avis, et si les avis ne sont pas respectés, on pourra donner des amendes », assure Sébastien l’Écuyer. « On a l’intention de faire respecter le règlement. Toutefois, puisque la maison Johan Beetz est classée au patrimoine, les matériaux et les méthodes pour l’entretien sont déterminés par le ministère de la Culture et des Communications, qui doivent aussi encadrer la restauration. »

Selon lui, le ministère peut aussi accompagner le propriétaire dans la priorisation des travaux, faciliter les demandes d’autorisation et offrir des subventions, ou fournir de l’accompagnement pour la recherche de financement.

« Nous, ce qu’on demande, c’est que le ministère prenne des engagements concrets et que les fonctionnaires viennent rapidement faire des inspections, afin de forcer le début des travaux », poursuit M. l’Écuyer. « Si l’urgence n’est pas adressée très prochainement, il faudra compter un autre hiver, avec le gel et le dégel et tout ce que ça va impliquer en termes de dommages. »

Il mentionne que le dossier est en discussion depuis plus de deux ans, et que de multiples approches ont été tentées auprès des propriétaires.

L’entreprise Caraïbes Nordiques n’était pas en mesure de répondre à nos questions pour l’instant, mais s’est engagée à le faire prochainement. Pour sa part, le ministère de la Culture et des Communications a refusé notre demande d’entrevue.