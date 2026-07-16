Inauguration de la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre

Après des années d’attente, la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre a été officiellement inaugurée et les premiers résidents devraient être accueillis cet automne

L’attente aura été longue. Initialement, l’édifice aurait dû être prêt pour l’automne 2022. Toutefois, la découverte de vices de construction, notamment des infiltrations d’eau, auront causés de nombreux retards à l’échéancier initial.

« Enfin, on l’a faite », s’est exclamé Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis, en s’adressant à plusieurs futurs résidents de la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre.

L’édifice doit accueillir 48 résidents. Il y aura 19 places pour des aînés en perte d’autonomie, cinq places pour des adultes vivant une situation de handicap. À cela s’ajoutent 24 places exploitées par la Corporation des aînés de la Minganie, pour des aînés autonomes et semi-autonomes.

” Depuis 2022, cela aurait dû être fait. On a attendu assez longtemps et aujourd’hui c’est la réalisation d’un rêve “, dit-il.

Également, d’ici l’ouverture les postes de personnel clinique et paraclinique seront à combler. Il faudra également travailler au plan de déménagement qui aura lieu à l’automne 2026.

La Maison des aînés est située au 1015, promenade des Anciens. Plusieurs résidents auront une vue directe sur l’eau.

Malgré la cérémonie d’inauguration, il reste des préparatifs avant d’accueillir la clientèle. Les équipes des services techniques de Santé Québec Côte-Nord sont actuellement en train d’activer les différents systèmes (salle mécanique, cuisine, climatisation, etc.). Il reste des travaux mineurs à faire par l’entrepreneur d’ici l’automne. L’aménagement de la cour intérieure et des travaux d’asphaltage seront faits aussi d’ici là.

Également, d’ici l’ouverture les postes de personnel clinique et paraclinique seront à combler. Il faudra également travailler au plan de déménagement qui aura lieu à l’automne 2026.

Les Maisons des aînés sont des milieux de vie qui favorisent les contacts humains et un mode de vie actif grâce aux aménagements intérieurs et extérieurs.

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