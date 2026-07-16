740 970$ pour le projet d’agrandissement du CAB de la Minganie

Le Centre d’action bénévole (CAB) de la Minganie reçoit un important coup de pouce pour son projet d’agrandissement de la part de la Société du Plan Nord qui octroie une aide financière de 740 970$.

L’annonce a été faite par la ministre des Ressources naturelles et de la Fôret et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, qui était présente pour l’occasion à Havre-Saint-Pierre.

Le projet de modernisation du CAB de la Minganie est évalué à 2,2 M$. Il permettra d’améliorer les services offerts aux personnes vulnérables, aux familles et aux aînés de la région.

« On sait que les besoins sont croissants pour les aînés, les personnes en situation de handicap ou les personnes en situation de vulnérabilité. Il s’agit donc d’un investissement judicieux, pertinent et nécessaire », affirme Mme Champagne Jourdain.

Les locaux du CAB de la Mingnaie, situé sur la rue Boréale, sont devenus trop petits pour l’ensemble des services qui sont offerts. L’agrandissement et la modernisation permettront de mieux répondre aux besoins de la région.

Le CAB joue un rôle essentiel en offrant des services et des activités auprès de huit municipalités et de deux collectivités innues réparties sur les 300 kilomètres de littoral du territoire de la Minganie. Chaque année, il offre une gamme de services de proximité qui contribuent à briser l’isolement, à favoriser le maintien à domicile et à soutenir les familles.

Plus de détails à venir.