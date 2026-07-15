Un véhicule percute un feu de circulation à Sept-Îles

Un véhicule est entré en collision avec un feu de circulation, mercredi matin, à l’intersection de l’avenue Brochu et de la rue du Père-Divet, à Sept-Îles.

Selon les premières informations de la Sûreté du Québec, la personne qui a percuté le poteau aurait quitté les lieux. La SQ mène présentement l’enquête pour comprendre les circonstances de l’événement.