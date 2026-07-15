Festival de musique classique des Bergeronnes : la 20e édition est commencée

Par Renaud Cyr 8:50 PM - 15 juillet 2026
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Nathalie Ross lors de la soirée d'ouverture. Photo Renaud Cyr

Pour ses 20 ans, le Festival de musique classique des Bergeronnes se laisse aller et propose à son public une programmation éclectique et savoureuse, le tout sous le thème Nos racines, nos voix.

Le Festival a récidivé avec son classique Talk-show pour entamer sa semaine, avec un public qui a pu entendre des artistes nord-côtiers se dégourdir les doigts au piano dans une acoustique d’église hors pair.

Avant les notes, la fondatrice du festival s’est adressée au public.

« Nos racines et nos voix, ça nous donne une essence. On a un petit quelque chose de particulier sur la Côte-Nord, et on va essayer de voir ça tout au long de la semaine », a mentionné Nathalie Ross, la présidente du conseil d’administration et fondatrice de l’Odyssée Artistique qui organise l’événement, devant les convives.

Le président d’honneur Benoît Gauthier, fondateur de l’orchestre symphonique de la Côte-Nord, s’est également présenté sur scène.

Lui qui n’en était pas à sa première apparition au Festival a indiqué que c’était toujours une joie de revenir dans le coin.

« De pouvoir partager ces beaux moments-là, c’est un moment magique pour moi », a-t-il dit au public.

Cinq jours de musique

Le jeudi 16 juillet, le diplômé du Conservatoire de musique de Gatineau Marc-Étienne Leclerc ne présentera pas seulement son spectacle à 20h, mais animera également une activité de yoga musical avec sa guitare.

Le vendredi 17 juillet, ce sera au tour de la soprano de Pessamit Élisabeth St-Gelais et de la pianiste Louise Pelletier de présenter le spectacle Les amours et la vie d’une femme, toujours à l’église des Bergeronnes à 20h.

Il va venter dans l’église le samedi car le quatuor Aux quatre vents présentera un spectacle Carte blanche au président d’honneur, qui est nul autre que le flutiste Benoît Gauthier.

Dimanche, ce sera la messe des artistes avec le même quatuor et des invités surprise.

Après, ce sera la nouveauté de cette année, Babar et quelques autres notes, un conte musical pour toute la famille inspiré de l’œuvre de Francis Poulenc avec la narratrice Josée Girard.

Finalement le spectacle de clôture sera assuré par le duo de pianistes Jean-Michel Dubé et Rosemarie Duval-Laplante intitulé Quand Ravel rencontre Gershwin.

Renaud Cyr

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