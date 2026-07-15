Par Charlotte, votre humble narratrice (im)pertinente préférée

Mes très chers lecteurs,

Je possède une théorie très personnelle sur le courage.

Selon moi, le courage n’est pas l’absence de peur. Le courage, c’est cette étrange capacité à signer une décharge, enfiler un harnais et accepter volontairement de se retrouver suspendu à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol.

Je sais. Dit comme ça, l’idée semble légèrement discutable. Et pourtant.

Chaque été, des centaines de personnes choisissent délibérément de s’attacher à un câble d’acier pour traverser le ciel à toute vitesse. Non seulement elles survivent, mais elles en redemandent.

Il fallait donc que j’enquête !

Car parmi les nombreuses activités offertes sur la Côte-Nord, il en existe une qui permet littéralement de changer de perspective : les tyroliennes du secteur Saint-Pancrace, à Baie-Comeau.

Et croyez-moi, une fois là-haut, la vue vaut largement le petit battement de cœur supplémentaire qui accompagne généralement les premiers pas dans le vide.

Je crois que nous oublions parfois à quel point notre région est spectaculaire. Nous la parcourons quotidiennement, nous passons devant ses montagnes, ses falaises et son immense fleuve sans toujours prendre le temps de les regarder.

Puis soudain, quelqu’un a l’idée de vous suspendre à plus de cinquante mètres au-dessus d’une baie. Et tout change.

La baie Saint-Pancrace est déjà magnifique lorsqu’on l’observe depuis le sol. Mais lorsqu’on la découvre depuis les hauteurs, avec le Saint-Laurent qui s’étend à perte de vue et les falaises qui plongent vers l’eau, elle prend des airs de décor de cinéma. Un décor dans lequel vous êtes, pour quelques instants, le personnage principal.

Je dois d’ailleurs avouer une chose : les tyroliennes ont ce talent particulier de révéler la véritable personnalité des gens.

Avant le départ, tout le monde affiche généralement une confiance admirable : « Aucun problème », « Ça va être facile », « Même pas peur. » Puis vient le moment où l’on se retrouve devant le vide. Et étrangement, le volume des conversations diminue. Très rapidement. Mais dès que l’on s’élance, quelque chose se produit. La peur laisse place à l’adrénaline. L’adrénaline se transforme en excitation. Et l’excitation finit généralement par prendre la forme d’un grand sourire difficile à effacer.

C’est probablement pour cette raison que tant de gens reviennent.

À Attitude Nordique, deux façons principales permettent de vivre l’expérience.

Les plus téméraires peuvent opter pour le grand parcours combinant via ferrata et tyroliennes. Pendant plusieurs heures, les participants progressent le long des parois rocheuses qui bordent la baie Saint-Pancrace avant de conclure l’aventure par deux impressionnantes descentes au-dessus du paysage.

Une formule qui mélange randonnée verticale, escalade et sensations fortes. Autrement dit, une excellente façon de découvrir que certains muscles dont vous ignoriez l’existence sont bel et bien présents.

Pour ceux qui souhaitent plutôt goûter aux joies du vide sans partir pour une demi-journée complète d’aventure, le parcours comprenant le pont suspendu et la tyrolienne offre une alternative tout aussi spectaculaire.

Et c’est là que le décor entre véritablement en scène. Car il faut parler de ce pont. Suspendu au-dessus de la baie, il permet d’admirer le paysage sous un angle absolument renversant. Le fleuve, les falaises, la forêt et le ciel semblent se rencontrer dans un immense tableau vivant.

On avance lentement, parfois pour profiter de la vue. Parfois parce que nos jambes ont momentanément décidé de réfléchir à leurs choix de vie. Et les deux raisons sont parfaitement acceptables.

Ce que j’aime particulièrement de cette activité, c’est qu’elle nous pousse à sortir de notre zone de confort tout en nous récompensant immédiatement pour nos efforts. Au bout du câble nous attend une dose d’adrénaline, certes, mais aussi un sentiment de fierté.

Cette petite voix intérieure qui murmure : « Finalement, j’en étais capable. » Et puis, entre nous, les photos sont généralement beaucoup plus impressionnantes qu’une simple image prise depuis le bord de la route.

Mais au-delà des sensations fortes, cette aventure nous rappelle surtout quelque chose d’essentiel : la Côte-Nord est un immense terrain de jeu.

On vient souvent ici pour observer les baleines, parcourir les plages ou admirer les paysages. Pourtant, il existe aussi des façons beaucoup plus audacieuses de découvrir le territoire.

Parfois, il suffit simplement d’accepter de prendre un peu de hauteur.

Alors cet été, si l’envie vous prend de vivre une expérience qui combine aventure, émerveillement et quelques battements de cœur supplémentaires, dirigez-vous vers la baie Saint-Pancrace.

Vous y découvrirez peut-être une vue exceptionnelle.

Vous y découvrirez certainement une bonne dose d’adrénaline.

Et avec un peu de chance, vous y découvrirez également que le vide est beaucoup moins effrayant lorsqu’il offre un aussi beau panorama.

Bien à vous,

Charlotte, qui préfère toujours avoir les deux pieds sur terre, mais qui reconnaît volontiers que la vue est parfois meilleure lorsque l’on prend un petit peu de hauteur et son courage à deux mains… ou pas!