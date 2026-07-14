La Ville de Sept-Îles souligne le travail de son équipe du camp de jour

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Par Nadia Dorval 10:17 AM - 14 juillet 2026
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L'équipe 2026 du Camp de jour de la Ville de Sept-Îles. Photo Ville de Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles célèbre les compétences et le travail exceptionnel du personnel de son équipe du camp de jour dans le cadre des journées de l’animation et de l’accompagnement qui ont lieu du 13 au 16 juillet.

Sous le thème «Des compétences, j’en ai!» ces journées visent à souligner les compétences de nombreux jeunes qui travaillent et fréquentent les milieux de loisirs.

Pour exprimer leur reconnaissance et mettre en valeur le travail des animateurs, la Ville de Sept-Îles leur offrira de petites attentions et des marques de reconnaissance chaque jour. La Municipalité tient à souligner le travail important des animateurs qui sont engagés et tiennent un rôle essentiel dans l’été de plusieurs jeunes de 6 à 12 ans.

Le camp de jour de la Ville de Sept-Îles est chapeauté par deux techniciennes en loisir, l’équipe compte 80 animateurs, accompagnateurs, coordonnateurs et chefs d’équipes.

Le camp de jour 2026 accueille 532 enfants, dont 22 à besoins particuliers.

C’est parti pour le camp de jour à Sept-Îles

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Nadia Dorval

Diplômée en Arts et technologies des médias, Nadia Dorval a été animatrice à la radio durant près de sept ans. Ses expériences en développement philanthropique... Lire la suite

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