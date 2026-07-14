Des spectacles à la Promenade du P’tit Quai

La série de spectacles extérieurs Les bouffées d’air culturelles, organisée par la Ville de Port-Cartier, sera présentée cette année à la Promenade du P’tit Quai.

Lancée en 2021, l’initiative Les bouffées d’air culturelles est une offre de spectacles majoritairement estivaux présentés gratuitement à Port-Cartier. Une façon à l’époque pour la Ville de continuer d’offrir des événements dans la période qui a suivi la pandémie.

« Le concept initial, c’est un spectacle extérieur gratuit à la population. On y va toujours avec des artistes un petit peu plus émergents. Le but, c’est vraiment aussi de susciter la découverte chez les gens qui viennent voir le spectacle », dit Nadia Bernier, régisseuse culturelle et responsable de la bibliothèque à la Ville de Port-Cartier.

Spectacle de Claude Cormier sur l’île Mc Cormick dans le cadre de Les Bouffées d’air culturelles à l’été 2024. Photo courtoisie

Habituellement présentés sur une scène extérieure près du Café-théâtre Graffiti, les trois spectacles de l’été 2026 auront lieu sur la Promenade du P’tit Quai.

« On change de lieu pour des raisons logistiques en lien avec le projet d’agrandissement au Café-Théâtre Graffiti (…) Ça nous tentait moins d’amener plein de gens autour du chantier. Habituellement, on utilise le Graffiti pour accueillir les artistes. La loge est là, ainsi que les salles de bain. Là, on avait un petit enjeu de ce côté-là cette année », dit Mme Bernier.

En déplaçant les spectacles à la Promenade du P’tit Quai les artistes seront accueillis à l’hôtel de ville. Les spectateurs pourront utiliser l’escalier à côté du poste de taxi qui les mènera directement au lieu du spectacle.

« On a tout le terrain gazonné. On a deux petits escaliers à proximité si les gens veulent aussi s’asseoir là. Il y a aussi la possibilité d’apporter les chaises pliantes », dit Nadia Bernier.

Les Port-Cartois pourront assister à trois spectacles au courant de l’été. C’est le groupe trad/rock Le Diable à cinq qui a inauguré le nouvel emplacement de Les bouffées d’air culturelles, lors d’une prestation le 14 juillet à 19 h.

Le jeudi 23 juillet, place au Gaspésien Guillaume Arseneault. La série de spectacles se clôturera le 11 août avec Benny Jones et sa musique folk-new country.