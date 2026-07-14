Des activités à Sept-Îles pour la Semaine nationale de prévention de la noyade

Être bien préparé, c’est la base de la sécurité. C’est au tour de ce thème que se déroulera la Semaine nationale de prévention de la noyade (SNPN). Plusieurs activités de sensibilisation et d’informations sont organisées par l’équipe du secteur aquatique du Service des loisirs de la Ville de Sept-Îles.

Du 19 au 25 juillet, la population pourra profiter de certains bains libres et bains en longueur qui seront offerts gratuitement à la piscine du complexe aquatique.

Il sera aussi possible pour les citoyens de se renseigner sur les comportements à adopter et les réflexes à développer pour prévenir la noyade au kiosque d’information qui sera installé à l’avant du Centre socio-récréatif.

Il n’y a pas qu’au complexe aquatique qu’il y aura des activités dans le cadre de la SNPN. Le 20 juillet, une brigade de sensibilisation sera présente au Vieux-Quai en matinée. Elle se déplacera au lac des Rapides pour l’après-midi.

Au programme pour cette journée de la brigade : activités de prévention de la noyade, jeux à thématique aquatique et conseils pour profiter de l’eau en toute sécurité.

À gagner

Concours et tirages auront lieu dans le cadre de la Semaine nationale de prévention de la noyade. Il y aura entre autres un concours photo sur le thème de la sécurité aquatique, tandis que les jeunes sont invités à prendre part à un concours de coloriage.

Parmi les prix à gagner : des laissez-passer pour le secteur aquatique.

Les modalités de participation aux concours sont disponibles sur la page de la SNPN et sur le site Web de la Ville de Sept-Îles. La programmation complète de la semaine y est également.

Il est possible de rester à l’affut des activités au complexe en suivant sa page Facebook, Complexe aquatique – Ville de Sept-Îles.

La Ville de Sept-Îles remercie ses partenaires pour la Semaine nationale de prévention de la noyade, soit Tourisme Sept-Îles et l’école de natation des Sept-Mers.