Une nouvelle promenade pour Rivière-au-Tonnerre

Par Vincent Rioux-Berrouard 4:00 PM - 13 juillet 2026
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Les travaux sont presque terminés pour la promenade de bois à Rivière-au-Tonnerre. Photo Nadia Dorval

Les travaux pour reconstruire la promenade à Rivière-au-Tonnerre et venir sécuriser le littoral dans ce secteur sont en cours depuis le début du mois de juin.

« On veut venir se protéger contre l’érosion avec de l’enrochement et, d’autre part, proposer une promenade aux citoyens et aux touristes », explique Benoit de Mulder, maire de Rivière-au-Tonnerre.

Les travaux étaient plus que nécessaires étant donné que la promenade a été très abîmée à la suite de débordements côtiers en 2016.

Le projet vise à redonner vie à cet emplacement si convoité par les citoyens de la municipalité, mais aussi à améliorer l’accès et l’expérience des visiteurs en offrant un endroit sécuritaire en harmonie avec l’environnement naturel.

Le projet est évalué à environ 1,6 M$, selon le maire. La majorité du coût est assumée par le gouvernement du Québec. Il y a aussi une aide financière de la Société du Plan Nord. La municipalité assumera environ 10 % du coût du projet, affirme M. de Mulder.

Voilà de nombreuses années que la municipalité de Rivière-au-Tonnerre travaillait sur ce projet de reconstruction de la promenade. Toutefois, plusieurs embûches sont survenues, notamment la pandémie et des refus de subvention, avant que le projet n’aboutisse enfin.

« Il y a une satisfaction de voir que ça se réalise après toutes ces années. C’est quelque chose qui était très attendu », affirme le maire.

Les travaux permettront aussi de venir mettre en valeur une partie du village. En effet, l’église Saint-Hippolyte se trouve à proximité de la promenade.

« Auparavant, il y avait l’église à l’avant, mais à l’arrière il y avait la promenade de bois qui s’effondrait. Cela n’attirait pas forcément l’œil, je dirais. Maintenant, on va avoir un ensemble cohérent avec l’église, le port et la promenade. Ça va être un avantage pour les années à venir », dit Benoit de Mulder.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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