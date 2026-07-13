Une exposition qui rend hommage à la fierté d’habiter Sept-Îles

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Par Nadia Dorval 4:19 PM - 13 juillet 2026
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Un aperçue de l'œuvre collective tirée de l'exposition Inspiration Sept-Îles, présentée dans le cadre des festivités entourant le 75e anniversaire de la ville. Photo Ville de Sept-Îles

Dès ce soir, il sera possible de découvrir l’exposition Inspiration Sept-Îles à la salle l’Aquilon de la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre. Cette exposition est composée d’œuvres citoyennes.

L’exposition Inspiration Sept-Îles est organisée dans le cadre des festivités entourant le 75e anniversaire de la ville de Sept-Îles. 

Au cours  des dernières semaines, les citoyens ont été invités à inscrire et/ou dessiner sur un petit bout de carton ce qui les rend fiers d’habiter leur ville. Les cartons ont par la suite été assemblés durant un atelier de collage organisé à la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre. C’est comme ça que l’œuvre collective exposée à la salle l’Aquilon a prit forme.

Une des sculptures qui sera exposée à la salle l’Aquilon de la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre. Photo Ville de Sept-Îles

En plus de l’exposition Inspiration Sept-Îles, les visiteurs pourront découvrir des sculptures fabriquées à partir de matériaux  provenant de la nature comme des coquillages, du sable ou du bois de plage. Ces œuvres sont le résultat de l’atelier de création qu’a donné l’artiste Michelle Lefort durant la Fête estivale du 20 juin dernier.

L’exposition sera présentée jusqu’au 21 août à la salle l’Aquilon de la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre.

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Nadia Dorval

Diplômée en Arts et technologies des médias, Nadia Dorval a été animatrice à la radio durant près de sept ans. Ses expériences en développement philanthropique... Lire la suite

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