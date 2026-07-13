Le Volley-Soleil s’annonce aussi festif que l’Omnium dans l’vent à Moisie

Par Sylvain Turcotte 7:45 PM - 13 juillet 2026
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C’était festif pour le volet musical de l’Omnium dans l’vent, premier des deux rendez-vous de volleyball de plage aux abords du camping de la rivière Moisie. Photo courtoisie

Record de participation pour l’Omnium dans l’vent du week-end qui vient de passer sur la plage de la rivière Moisie à l’est de Sept-Îles. Record déjà annoncé pour le Volley-Soleil, l’autre tournoi de volleyball de plage de l’été au même endroit, au calendrier dans deux semaines, même si les inscriptions ne sont ouvertes que depuis ce midi.

« Il a fait tellement beau et chaud. On a été chanceux », de mentionner Zéa Blackburn, co-présidente des deux événements de volleyball de plage aux abords du camping de la rivière Moisie, à propos de l’Omnium dans l’vent.

450 équipes étaient de la partie pour les deux jours. Ça se jouait sur 48 terrains érigés sur la plage. 

Pour la journée du samedi, l’Omnium portait d’ailleurs bien son nom, de dire l’organisatrice, avec le vent qui soufflait.

« Une très belle fin de semaine », de renchérir Mme Blackburn.

Au-delà du volleyball de plage, les deux tournois sur la plage de la rivière Moisie sont festifs avec les artistes qui défilent sur la scène. 

« Les spectacles (Jo Robicho, Bouli et Pat ainsi que les Chiens de ruelle) étaient vraiment bons », de dire Michael Boudreau, co-président. 

L’organisation remet ça dans deux semaines avec le Volley-Soleil des 25 et 26 juillet au même endroit. 

L’édition 2025 a été une participation record avec 265 équipes pour ce tournoi en formule 4×4 sur deux jours. Une heure après l’ouverture des inscriptions ce midi, cette marque avait déjà été dépassée.

À 18 h, ça se chiffrait à 282. « Ça s’est calmé, mais nous avons encore de la place », indique Zéa Blackburn.

Le thème du Volley-Soleil 2026 est celui d’une « Fête Foraine ».  

Sylvain Turcotte

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