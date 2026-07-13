La Chambre de commerce sonde ses membres au sujet du transport aérien

La Chambre de commerce de Uashat mak Mani-utenam (CCSIUM) a annoncé s’intéresser aux conséquences des retards et du manque de fiabilité sur les entrepreneurs locaux et les gens d’affaires de la région.

L’organisation tentera ainsi de brosser un portrait de la fiabilité du transport aérien.

Des discussions au sein du conseil d’administration de l’organisation dans lesquelles les administrateurs faisaient état de leurs préoccupations et des préoccupations de leurs entourages quant à la fiabilité du transport aérien sont à l’origine de cette démarche.

« On souhaite documenter la situation et voir si nous pouvons éventuellement poser des actions pour représenter nos membres dans ce dossier », explique Christophe James, directeur général de la CCISUM. « On voit plusieurs nouvelles dans l’actualité en lien avec les vols régionaux, comme la reprise par Pal Airlines des vols d’Air Canada ou l’arrivée de Central Air Mountain. Il semble y avoir une augmentation de la diversité de l’offre, et on souhaite étudier si ça améliore la situation. »

Les retards et le manque de prévisibilité peuvent entraîner des coûts et des enjeux d’opérations pour les entrepreneurs de la région. Le sondage présentement en ligne permettra de recenser différentes problématiques vécues par les gens d’affaires d’ici.

Selon M. James, on observe un certain enthousiasme par rapport au sondage, le taux de réponse étant pour l’instant considéré comme satisfaisant. Les personnes intéressées peuvent trouver le lien vers le formulaire en visitant les réseaux sociaux de la Chambre de Commerce de Uashat mak Mani-utenam.