2,4 M$ pour régler le problème des bris de conduites sanitaires à Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 6:07 PM - 13 juillet 2026
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Une ligne de refoulement longeant l'avenue Arnaud, l'avenue Brochu et la rue Retty a subi de nombreux bris dans les dernières années. Photo Sylvain Turcotte

La Ville de Sept-Îles devrait bientôt réaliser des travaux afin de régler la problématique des nombreux bris de conduites survenues dans les dernières années sur les rues Arnaud, Brochu, et Retty.

Lors de la séance du conseil, un emprunt de 2,4 M$ a été effectué à cet effet et un contrat de 1,6 M$ a été octroyé à un entrepreneur.

Les travaux toucheront la station de pompage SP-3 qui est responsable des coups de bélier dans les conduites. Cette problématique a provoqué une vingtaine de bris en cinq ans à la conduite sanitaire.

« Il s’agit de travaux importants », a commenté le maire Benoit Méthot.

L’échéancier des travaux n’a pas encore été déterminé.

Chaque bris à des conséquences financières pour la Ville, mais il y a aussi des conséquences environnementales. Lors des réparations pour un bris, les eaux usées sont rejetées dans le Saint-Laurent.

Elle devait durer plus de 100 ans

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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