L’École de hockey du Drakkar est de retour

L’équipe d’entraîneurs est complète. C’est le retour de l’École de hockey du Drakkar qui se tiendra du 10 au 14 août au Centre sportif Alcoa.

Les entraîneurs seront Isaac Dufort, Shawn Pearson, Zachary Hachey et Émile Chouinard. De plus, Cédrick Lepage et David Coulombe seront là pour entrainer les gardiens de but.

Hors glace, on peut encore compter sur la présence d’Amélia Bernard et de Sarah Croussette.

Maxime Thibault reprend le rôle d’entraîneur-chef et responsable pour cette édition 2026.

Inscriptions

C’est le temps des inscriptions. Il y a des places pour les catégories M7, M9, M11, M13 et M16 ainsi que pour le groupe Élite.

Il est possible de s’inscrire par courriel ou à la billetterie du Centre sportif Alcoa, du mercredi au vendredi de 12 h à 16 h. Toutes les informations se retrouvent sur le site web du Drakkar de Baie-Comeau.

L’école de hockey, organisée annuellement par le Drakkar, propose aux participants un encadrement technique personnalisé sur glace, des ateliers hors glace et une immersion au cœur de l’environnement de l’équipe baie-comoise.

Tout comme les dernières années, les jeunes athlètes pourront bénéficier des conseils et de l’encadrement de joueurs actifs, familiers avec les exigences du hockey junior majeur.