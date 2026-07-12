Fermeture partielle du boulevard Laure du 13 au 22 juillet

La Ville de Sept-Îles informe la population que le boulevard Laure sera fermé partiellement à partir de demain jusqu’au 22 juillet.

Cette fermeture est due aux travaux de raccordement du nouvel hôtel de ville aux services municipaux.

Dès demain, la circulation en direction est sera fermée entre les rues Régnault et du Père-Divet. La circulation s’effectuera à contresens sur la chaussée opposée.

La rue du Père-Divet sera fermée à la circulation entre le boulevard Laure et l’avenue Noël. Uniquement la circulation locale sera permise.

La Ville de Sept-Îles rappelle de faire preuve de prudence à l’approche du chantier.