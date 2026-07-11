Vol des tables de pique-nique de l’Élyme des sables : mystère résolu

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Par Nadia Dorval 5:34 PM - 11 juillet 2026
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Une résidente profitant des tables de pique-nique qui ont été volées à l'Élyme des sables. Photo courtoisie

Les deux tables de pique-nique que la maison de soins palliatifs l’Élyme des sables croyait s’être fait voler avaient finalement été emportées pour être peinturées.

Jeudi dernier, Michel Bellavance, directeur de la maison de soins palliatifs l’Élyme des sables remarque la disparition des deux tables de pique-nique installées à l’extérieur du bâtiment. Croyant à un vol, il décide de dénoncer l’événement publiquement.

Suite à la dénonciation du geste, son entrepreneur engagé pour la peinture extérieure de la bâtisse le contacte pour lui dire que c’est lui qui a emporté les tables, pour les peindre.

Ce n’était finalement pas un vol. Les résidants et les familles de la maison de soins palliatifs pourront retrouver très bientôt leurs tables de pique-nique fraîchement peinturées.

L’Élyme des sables s’est fait voler ses tables de pique-nique

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Nadia Dorval

Diplômée en Arts et technologies des médias, Nadia Dorval a été animatrice à la radio durant près de sept ans. Ses expériences en développement philanthropique... Lire la suite

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