Vol des tables de pique-nique de l’Élyme des sables : mystère résolu

Les deux tables de pique-nique que la maison de soins palliatifs l’Élyme des sables croyait s’être fait voler avaient finalement été emportées pour être peinturées.

Jeudi dernier, Michel Bellavance, directeur de la maison de soins palliatifs l’Élyme des sables remarque la disparition des deux tables de pique-nique installées à l’extérieur du bâtiment. Croyant à un vol, il décide de dénoncer l’événement publiquement.

Suite à la dénonciation du geste, son entrepreneur engagé pour la peinture extérieure de la bâtisse le contacte pour lui dire que c’est lui qui a emporté les tables, pour les peindre.

Ce n’était finalement pas un vol. Les résidants et les familles de la maison de soins palliatifs pourront retrouver très bientôt leurs tables de pique-nique fraîchement peinturées.