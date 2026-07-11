Un autre résultat dans le top 5 pour Charles Paquet

Par Sylvain Turcotte 1:59 PM - 11 juillet 2026
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Charles Paquet en action lors d'une récente compétition. Photo World Triathlon/Ben Lumley

Charles Paquet signe un troisième top 5 en autant d’épreuves en cette saison 2026. Ça s’est joué au sprint pour l’étape d’Hambourg de la Série des Championnats du monde de triathon (WTCS). 

L’athlète originaire de Port-Cartier s’est classé en cinquième place samedi en sol allemand, terminant le triathlon en distance sprint (750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course) avec un chrono de 50 min 20 s, à seulement cinq secondes du podium.

” Ça fait quelques courses depuis le début de l’année que je me fais avoir au sprint, mais je suis quand même super content de ma performance “, a affirmé, à Sportcom, Charles Paquet.

L’athlète de bientôt 29 ans aura été aux avant-postes jusqu’à la fin. ” J’étais encore tout près du podium, il me manquait juste un peu de sprint à la fin “, a ajouté celui qui avait décroché le bronze à sa première compétition de la saison 2026, à Samarcande, en Ouzbékistan, à la fin avril.

Charles Paquet s’était donné toutes les chances possibles en étant dans le premier groupe en vélo. ” Ç’a été un gros avantage pour le reste de la course “, a-t-il dit.

L’épreuve d’Hambourg a été remporté par l’Australien Matthew Hauser (50 min 7 s), suivi du Portugais Vasco Vilaca (+3 secondes) et de l’Allemand Henry Graf (+8 secondes).

Paquet figure au cinquième rang du classement provisoire du circuit mondial avec 2319,81 points.

” J’ai fait un podium au début de l’année et ensuite deux cinquièmes positions où j’étais vraiment proche de monter sur le podium “, a-t-il affirmé à Sportcom.

Son prochain rendez-vous en WTCS a lieu dans deux semaines, à Londres, au Royaume-Uni.

Sylvain Turcotte

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