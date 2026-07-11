L’Élyme des sables s’est fait voler ses tables de pique-nique

Les deux tables de pique-nique de la maison de soins palliatifs l’Élyme des sables ont été dérobées cette semaine.

Les deux tables de pique-niques qui étaient installées dans la cour extérieure de l’Élyme des sables provenaient d’un don du département de menuiserie de Rio Tinto il y a trois ans.

Jeudi, le directeur général de l’Élyme des sables, Michel Bellavance s’est rendu compte de leur disparition.

«Je vois les traces de camions, ils ont reculé, ils sont rentrés sur notre terrain, puis, c’était lourd, là, ils devaient être au moins deux», dit Michel Bellavance.

M. Bellavance était découragé de constater le vol des tables. Selon le directeur, les tables étaient très appréciées des résidents et leurs familles. Les gens s’y assoyaient pour échanger et se changer les idées en plein air.

Michel Bellavance tenait à dénoncer ce geste publiquement et compte bien remplacer les tables volées par de nouvelles.

«Ce n’est pas nécessairement l’aspect monétaire, parce que, Dieu merci, la communauté nous supporte miraculeusement. Cette année (…) on fait un rajeunissement de l’Élyme qui a quand même 18 ans. (…) on améliore les chambres, on achète des appareils spécialisés, on rénove la salle hygiénique, tout ça, c’est plusieurs centaines de milliers de dollars», dit Michel Bellavance.