Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

ITUM obtient son autonomie pour la protection de sa jeunesse

Le Conseil Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM) a signé un accord vendredi avec les deux paliers de gouvernement qui lui donnera pleine autorité en matière des services à l’enfance et à la famille.

Quatre soumissions pour l’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles

Quatre soumissions ont été reçues dans le cadre de l’appel d’offres pour les travaux d’agrandissement et de modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles.

Pont sur le Saguenay : l’heure des engagements a sonné

À quelques semaines du déclenchement attendu de la campagne électorale québécoise, la Coalition Union 138 entend faire du pont sur le Saguenay un enjeu incontournable. Appuyée par les chefs des communautés innues, elle estime que toutes les études ont été réalisées et que les partis politiques doivent désormais prendre des engagements concrets en vue de la construction d’un lien permanent.

De l’animation historique tout l’été au parc du Vieux-Quai de Sept-Îles

La terrasse urbaine du Vieux-Quai de Sept-Îles s’animera cet été avec des personnages historiques tout droit sortis du Vieux-Poste. Une occasion pour le public de découvrir l’histoire septilienne.

Un début de saison compliqué à l’Archipel-de-Mingan

Des facteurs extérieurs auront compliqué le début de saison à la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan, mais malgré tout, ce lieu unique est prêt à accueillir les visiteurs.

Du rugby à Sept-Îles

Du rugby, ça vous parle ? Julia Hannan, arrivée à Sept-Îles il y a un peu plus d’un an, tente de rallier des adeptes à ce sport qu’elle a pratiqué au secondaire (Heritage Regional High School) et au Cégep (Dawson).

Un club d’arts martiaux s’implante à Uashat

Boxe, kick-boxing, muay thaï, les adeptes d’arts martiaux mixtes (MMA) pourront s’adonner à ces sports et à d’autres d’ici les prochaines semaines avec l’ouverture du Club Shutshiteiu (il a leur cœur fort) à Uashat.

Des artistes en arts visuels en résidence sur l’Archipel-de-Mingan

En résidence jusqu’au 16 juillet à Havre-Saint-Pierre, les artistes Chantal De Serre et Catherine Plante se laissent inspirer par la beauté de l’Archipel-de-Mingan. Échanges avec les visiteurs, activités de médiation artistique et création d’œuvres sont à l’horaire durant leur résidence.

Féminicides : la députée Kateri Champagne Jourdain interpellée



Les groupes de femmes de Sept-Rivières se sont mobilisés, lundi matin, devant les bureaux de la députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, à Sept-Îles. Leur but : dénoncer la violence faite aux femmes et faire part de leurs revendications.