Un début de saison compliqué à l’Archipel-de-Mingan

Par Vincent Rioux-Berrouard 7:45 AM - 10 juillet 2026
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La réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan sera ouverte jusqu'au 10 octobre. Photo courtoisie

Des facteurs extérieurs auront compliqué le début de saison à la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan, mais malgré tout, ce lieu unique est prêt à accueillir les visiteurs.

Deux épidémies d’insectes touchent l’Archipel-de-Mingan, soit la tordeuse de bourgeon de l’épinette et l’arpenteuse de la pruche, ce qui a donné des maux de tête aux gestionnaires. 

« On a dû faire des travaux d’aménagement pour sécuriser les lieux. Cela nous a demandé beaucoup plus de travaux d’entretien qu’à la normale », explique Olivia Jomphe, gestionnaire des relations externes à la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan.

Malheureusement, les sites de camping de l’Anse des Noyés (Île du Havre) et du Havre à Landry (Île à la Chasse) ont dû être fermés pour la saison en raison des épidémies qui affectent les arbres.

Une partie du sentier des Falaises, sur l’Île Quarry, a aussi dû être fermée. Toutefois, il est encore possible de se rendre sur cette île pour y voir les célèbres monolithes de calcaire.

Malgré une légère baisse d’achalandage en juin, comparée à l’an dernier, en raison des températures froides, on s’attend à ce que les visiteurs soient au rendez-vous pour le reste de la période estivale à l’Archipel-de-Mingan.

« Nos partenaires nous disent que les réservations vont bon train. La bonne nouvelle est qu’on a encore de la place. Donc, les gens qui veulent venir peuvent venir. On recommande aux gens de réserver pour être certains d’avoir une place à bord d’un bateau », affirme Mme Jomphe.

Encore une fois cette année, Parcs Canada offrira de nombreuses activités d’interprétation sur les différentes îles. 

Au niveau des nouveautés, il y a l’entreprise Les Vagues qui offre des séances de yoga sur la Petite île au Marteau. Il y a aussi un audioguide, qui a été développé en collaboration par le Port de Havre-Saint-Pierre, qui permettra de se promener sur la Petite île au Marteau tout en découvrant l’histoire de ce lieu.

À noter que le gouvernement du Canada à renouvelé le programme du laissez-passer Un Canada fort. Cette initiative rend gratuit le droit d’entrée jusqu’au 7 septembre et offre un rabais de 25 % sur les frais de camping et d’hébergement dans les lieux administrés par Parcs Canada.

Pour les visiteurs, il est conseillé de consulter le site Web ou la page Facebook de la  réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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