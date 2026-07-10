Du rugby à Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 8:55 AM - 10 juillet 2026
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Julia Hannan, celle qui tente de faire connaître le rugby à des Septiliens, en compagnie d'autres participants aux entraînements du jeudi. Photo Sylvain Turcotte

Du rugby, ça vous parle ? Julia Hannan, arrivée à Sept-Îles il y a un peu plus d’un an, tente de rallier des adeptes à ce sport qu’elle a pratiqué au secondaire (Heritage Regional Hish School) et au Cégep (Dawson). 

La fille originaire de Montréal a constaté que le rugby n’était pas commun à Sept-Îles dès qu’elle est débarquée sur la Côte-Nord. « Pourquoi ne pas commencer ça ici », s’est-elle dit.

Ils sont quelques réguliers, près de dix, à se rassembler les jeudis soir depuis près de deux mois. Certains comptent une certaine expérience en rugby, les autres non.

Pour l’heure, les participants s’attardent à des drills de passe, à certains éducatifs pour apprendre les rudiments du rugby et a du jeu, selon le nombre de personnes présentes. 

« Il y a des personnes qui ont déjà joué une couple d’années, mais j’essaie aussi de poster dans le groupe (Facebook – Rugby Sept-Îles), des fois, pour montrer à tout le monde comment ça marche, sinon, on ne va jamais vraiment évoluer », mentionne Mme Hannan. 

Elle aimerait suivre un cours pour être entraîneure pour bien éduquer les joueurs et joueuses et en venir à la formation d’une équipe pour prendre part à des compétitions. 

Signe de l’intérêt pour ce sport, certains ont déjà acheté un ballon de rugby.

Julie Hannan indique que ça s’adresse à n’importe qui qui veut être en forme. Ce qu’elle aime du rugby, le respect et aussi « le fait que ce n’est pas commun. J’aime ça faire des choses qui ne sont pas trop populaires et un peu différentes ».

Pour les intéressés (18 ans et plus) et les curieux, ça se passe les jeudis, dès 19 h 30, sur le terrain gazonné de la rue La Salle, donnant sur la rue de La Vérendrye. ” Éventuellement, on aimerait ça avoir une place un peu plus permanente “, mentione Julia Hannan. 

Sylvain Turcotte

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